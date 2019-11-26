Счетная палата обсудит с правительством доступ глав регионов к налоговой тайне

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Счетная палата приняла решение направить в правительство РФ письмо о том, что отсутствие у региональных властей доступа к налоговой тайне не позволяет им оценить эффективность льгот по налогу на прибыль, которые получают организации. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Статья 102 Налогового кодекса не дает им доступ к налоговой тайне. Одновременно они должны проводить оценку бюджетной эффективности налоговых расходов. Это прописано в постановлении правительства, принятом в июне текущего года. Данный мониторинг невозможно провести без информации налоговых органов", - говорится в сообщении. По данной ситуации коллегия Счетной палаты приняла решение направить письмо в правительство Российской Федерации.

Также в сообщении говорится, что расходы федерального бюджета на льготы по налогу на прибыль организаций за 2018 год возросли более, чем вдвое. При этом инструменты оценки эффективности этих преференций "далеки от совершенства".

"Счетная палата подсчитала налоговые расходы бюджета от льгот по налогу на прибыль организаций, предоставляемых субъектами Российской Федерации. В 2018 году по сравнению с 2017 годом они выросли более чем вдвое по России в целом и Московской области в частности. Куда более скромный рост - 12,2% был отмечен по итогам проверки в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Количество юрлиц, которые пользуются данными льготами, в целом по стране за последний год сократилось. Однако в разрезе регионов - объектов проверки ситуация прямо противоположная: в Санкт-Петербурге количество получателей льгот по налогу на прибыль организаций увеличилось на 51% (на 30 организаций), а в Московской области - на 96% (на 47 организаций).

При этом инструменты, с помощью которых можно оценить эффективность данных преференций, далеки от совершенства, отмечается в сообщении. "Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга при проверке методики оценки эффективности налоговых льгот установила, что в расчет принимаются доходы по налогу на прибыль организаций всех налогоплательщиков Санкт-Петербурга, а не только тех, которые пользуются налоговыми льготами. Это не позволяет объективно оценить их эффективность", - прокомментировал в сообщении ведомства аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.