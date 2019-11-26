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Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения на заводе "Аммоний" по иску ВЭБ.РФ

Госкорпорация и власти республики намерены привлечь профильного отраслевого инвестора, чтобы восстановить платежеспособность предприятия

КАЗАНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана во вторник ввел процедуру наблюдения сроком на семь месяцев в АО "Аммоний" по иску ВЭБ.РФ, передал корреспондент ТАСС из зала суда. Долг "Аммония" перед госкорпорацией, которая владеет 20% акций предприятия, превышает 15 млрд рублей.

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"Признать заявление государственной корпорации развития РФ обоснованным и внести в отношении акционерного общества "Аммоний" процедуру наблюдения", - сказал судья.

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ подала иск в Арбитражный суд Республики Татарстан о введении процедуры наблюдения, которая необходима для сохранения деятельности завода в переходный период и для восстановления платежеспособности предприятия. В госкорпорации подчеркнули, что это соответствует планам ВЭБ.РФ и Республики Татарстан по привлечению профильного отраслевого инвестора.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе президента Татарстана, обращение ВЭБ.РФ в суд с заявлением о введении процедуры наблюдения в АО "Аммоний" согласовано с властями Татарстана. Намерение связано с оздоровлением предприятия.

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РоссияТатарстан
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