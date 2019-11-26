СМИ: "дочка" Росатома поборется за право стать стратегическим инвестором АЭС "Белене"

СОФИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Российская государственная корпорация "Росатом", через дочерний "Атомэнергопром", Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики и Китайская национальная атомная корпорация продолжат участие в процедуре по выбору стратегического инвестора по проекту атомной электростанции "Белене" в Болгарии. Об этом во вторник со ссылкой на источники в Минэнерго Болгарии сообщает газета "Труд".

В первоначальном списке претендентов было семь компаний и корпораций. Ожидается, что короткий список претендентов на строительство АЭС "Белене" будет официально объявлен до конца ноября, после чего потенциальные инвесторы должны будут представить свои оферты и начать переговоры.

Процедура выбора стратегического инвестора для проекта АЭС "Белене" была опубликована 22 мая 2019 года в официальном журнале Европейского союза. Срок завершения процедуры - 12 месяцев с даты публикации.

В 2006 году "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом) уже выигрывал международный тендер на возведение двух энергоблоков этой станции, на площадку "Белене" было доставлено оборудование, однако в 2009 году проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции. Однако в мае 2018 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна намерена возобновить строительство "Белене" и в 2019 году был объявлен тендер на строительство АЭС. На встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в понедельник, премьер Болгарии определил проект "Белене" как "роскошный". Строительство АЭС должно быть реализовано на рыночных условиях, без государственных гарантий и заключения договоров о приобретении энергии, произведенной станцией, на длительное время.