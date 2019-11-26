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Мост через Лену обеспечит восточную часть России круглогодичным сообщением

Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что строительство объекта - большой шаг к строительству Северного широтного автомобильного хода от Магадана до Иркутска
Глава Якутии Айсен Николаев Светлана Павлова/ТАСС
Описание
Глава Якутии Айсен Николаев
© Светлана Павлова/ТАСС

ЯКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Строительство автомобильного моста через реку Лена позволит соединить крупнейшие магистрали региона и в перспективе обеспечить круглогодичное транспортное сообщение от Магадана до Иркутска, сообщил во вторник ТАСС глава Якутии Айсен Николаев.

"Строительство моста через Лену - большой шаг к строительству Северного широтного автомобильного хода от Магадана до Иркутска. Он будет одной из его составных частей", - сказал Николаев.

Власти Магаданской области и Якутии, согласно поручению президента РФ, до 1 марта 2020 года должны представить предложения по созданию устойчивой автомобильной связи между Магаданской областью и Байкало-Амурской магистралью (БАМ).

О ТЭО проекта

Якутия соединяется с Магаданской и Иркутской областями с помощью трасс "Колыма" и "Вилюй". Мост через Лену свяжет эти автодороги, однако для сквозного проезда по восточной части страны одного перехода недостаточно. На пути трасс протекают реки Алдан и Вилюй, из-за отсутствия мостов пересечь их можно не круглый год. Летом и зимой там работают паромные и ледовые переправы, но в межсезонье проехать по ним нельзя.

"Сейчас по линии Минтранса РФ и Росавтодора готовится принятие решения по подготовке проектно-сметной документации мостов через реки Алдан и Вилюй с тем, чтобы на первом этапе обеспечить сквозное круглогодичное автомобильное движение от города Мирный в Якутии до Магадана, а в дальнейшем - от Мирного до Иркутска. Это позволит впервые в истории от Иркутска по автомобильной дороге уходить на Магадан напрямую, а не вдоль южной границы", - отметил Николаев.

Он добавил, что круглогодичное сообщение между восточными регионами значительно ускорит и удешевит доставку грузов в Магадан.

Создание моста через реку Лена в Якутии, по словам Николаева, не потребует корректировки федерального и регионального бюджетов в 2020 году, так как проект предполагается реализовывать на условиях государственно-частного партнерства. Часть финансирования составят средства капитального гранта, часть - средства инвестора.

По предварительным расчетам, строительство моста через Лену может составить 83 млрд рублей. Проект позволит создать транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения - "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза, до 6 млн т в год.

Теги
РоссияЯкутия
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