"Ъ": ФАС может дерегулировать тарифы на международные рейсы для пяти аэропортов России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. ФАС может дерегулировать тарифы на аэропортовые услуги для международных рейсов в аэропортах Владивостока (по 33,3% принадлежат "Базэл Аэро", РФПИ и Changi Airports International), Хабаровска (УК "Комакс"), Благовещенска (региональный ГУП "Аэропорт Благовещенск"), Волгограда и Челябинска (входят в "Новапорт" Романа Троценко), сообщает "Коммерсантъ" .

Предполагается, что будет отменено регулирование тарифов на взлет, посадку, стоянку судов и обеспечение авиабезопасности, уточняется в сообщении. При этом в хабаровском аэропорту будут дерегулированы только тарифы на доступ к аэровокзалу и обслуживание пассажиров на международных линиях.

Данная мера коснется только международных рейсов и должна ускорить окупаемость построенных или планируемых к строительству международных терминалов.

По мнению экспертов, дерегулирование тарифов для авиакомпаний, выполняющих международные рейсы, может привести к их резкому росту и, как следствие, прекращению полетов иностранных перевозчиков, пишет "Ъ". Для увеличения пассажиропотока операторам придется крайне гибко выстраивать тарифную политику.

Окончательные решения относительно введения дерегулирования тарифов будут вынесены на заседании правления ФАС 28 ноября.