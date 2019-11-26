Набиуллина заявила, что банковская система России больше не ощущает последствий санкций

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Власти России предприняли много усилий для того, чтобы стабилизировать финансовую систему; банки фактически больше не ощущают последствий западных санкций. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в опубликованном во вторник интервью немецкой газете Handelsblatt .

"Больше фактически нет", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. "Только напрямую подпавшие под санкции фирмы и банки страдают от ограничений. Но и они в значительной степени выровнены благодаря доступу к внутрироссийской финансовой системе", - подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ напомнила, что властям России пришлось прибегнуть к "радикальным мерам", когда были введены санкции. "Мы отпустили курс рубля вместо того, чтобы, как раньше, держать его в коридоре обменного курса", - указала она. "В принципе банковская система сегодня приспособилась к санкциям", - констатировала Набиуллина. "И мы занимаемся - это мы ни в коей мере не скрываем - дедолларизацией нашего финансового сектора и торговли, чтобы быть еще менее уязвимыми, - добавила глава ЦБ. - Мы хотим в значительной мере вытеснить валютные и санкционные риски из российской экономики".

По ее словам, за последние пять лет лицензии были отозваны у 439 финансовых учреждений. "Это были, прежде всего, небольшие и средние институты. Сейчас в России действуют 454 банка - и у них есть реальный капитал", - подчеркнула глава ЦБ.