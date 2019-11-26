{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции в отношении России

Набиуллина заявила, что банковская система России больше не ощущает последствий санкций

Властям страны пришлось прибегнуть к "радикальным мерам", отметила глава ЦБ РФ

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Власти России предприняли много усилий для того, чтобы стабилизировать финансовую систему; банки фактически больше не ощущают последствий западных санкций. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в опубликованном во вторник интервью немецкой газете Handelsblatt.

На эту тему

"Больше фактически нет", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. "Только напрямую подпавшие под санкции фирмы и банки страдают от ограничений. Но и они в значительной степени выровнены благодаря доступу к внутрироссийской финансовой системе", - подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ напомнила, что властям России пришлось прибегнуть к "радикальным мерам", когда были введены санкции. "Мы отпустили курс рубля вместо того, чтобы, как раньше, держать его в коридоре обменного курса", - указала она. "В принципе банковская система сегодня приспособилась к санкциям", - констатировала Набиуллина. "И мы занимаемся - это мы ни в коей мере не скрываем - дедолларизацией нашего финансового сектора и торговли, чтобы быть еще менее уязвимыми, - добавила глава ЦБ. - Мы хотим в значительной мере вытеснить валютные и санкционные риски из российской экономики".

По ее словам, за последние пять лет лицензии были отозваны у 439 финансовых учреждений. "Это были, прежде всего, небольшие и средние институты. Сейчас в России действуют 454 банка - и у них есть реальный капитал", - подчеркнула глава ЦБ.

Теги
РоссияСанкции в отношении РоссииНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Реклама на ТАСС
Скоро мы начнем переходить на другие IP-адреса. Что это значит для обычных пользователей?
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС