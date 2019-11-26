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Сахалинская компания в обмен на квоты построит два судна-краболова

Их общая стоимость составит около 3 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Сахалинская компания "Островной-Краб" за 2,8 млрд рублей построит два судна-краболова по программе "квоты в обмен на инвестиции". Поддержку проекту окажет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорт (АНО АПИ), сообщается во вторник в пресс-релизе АПИ.

Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделит компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие рыбодобычи (строительство флота) или рыбопереработки (строительство заводов). Победители крабовых аукционов должны строить краболовные суда на верфях в России.

"Соответствующее соглашение о поддержке проекта было заключено между нашим Агентством и компанией-инвестором. Объем инвестиций в проект составит 13,16 млрд рублей, из которых 10,36 млрд рублей - цена аукциона, 2,8 млрд рублей - строительство судов", - приводятся слова генерального директора АНО АПИ Леонида Петухова.

По информации АПИ, новые краболовы будут использоваться для промысла и доставки живых крабов. Длина судов составит от 50,5 до 63 м. Они смогут ходить в рейды до 45 суток. Суда построят в соответствии с современными требованиями к безопасности мореплавания. Благодаря им получится создать 131 рабочее место.

Ранее в этот же день сообщалось, что во Владивостоке 26 ноября состоялась церемония закладки первого судна-краболова, строящегося на Дальнем Востоке в рамках программы "квоты в обмен на инвестиции". На ней присутствовал вице-премьер РФ, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он заявил, что в рамках программы "квоты в обмен на инвестиции" для нужд округа будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов и 39 судов. Для того чтобы часть этих судов строилась на предприятиях Дальнего Востока, по поручению правительства разрабатывается механизм предоставления субсидий. Рыбакам, которые будут заказывать суда на дальневосточных верфях, будет субсидироваться 20% стоимости, сообщил Трутнев.

Компанию "Островной-Краб" создали в мае 2019 года в составе АО "УК "Дальневосточный рыбак". В начале октября 5% компании было приобретено ООО "Сбербанк инвестиции". АО УК "Дальневосточный рыбак" входит в двадцатку крупнейших рыбопромышленников Дальнего Востока.

Теги
РоссияСахалинская область
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