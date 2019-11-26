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В Южной Корее проверка нашла трещины в фюзеляжах 13 из 150 самолетов Boeing 737NG

В ближайшее время дефектные узлы будут отремонтированы или заменены на новые

СЕУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Корея завершили проверку парка самолетов Boeing 737 NG, полеты которых были приостановлены в октябре. Инспекция 150 самолетов выявила микротрещины в фюзеляжах 13 из них. Об этом сообщил во вторник телеканал KBS, ссылаясь на данные национального Министерства государственных территорий, инфраструктуры и транспорта.

Отмечается, что эти авиалайнеры принадлежат четырем южнокорейским авиакомпаниям - Korean Air, Jin Air, Jeju Air и Eastar Jet. В ближайшее время дефектные узлы машин будут отремонтированы или заменены на новые.

Власти Южной Кореи начали проверки после того, как в начале октября Федеральное авиационное управление (ФАУ) США дало указание операторам, использующим самолеты модели 737 NG, проверить их на наличие недостатков в конструкции. Boeing 737 NG - третье поколение самолетов семейства 737. Им на замену пришли модели Boeing 737 MAX, с которыми также возникли проблемы.

Теги
Республика Корея
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