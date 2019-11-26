"Газпром" готов к избытку газа на мировом рынке

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. "Газпром" готов к текущему избытку газа на мировом рынке и видит тенденцию к сбалансированию рынка в ближайшем будущем, в том числе за счет повышения спроса в Азии. Об этом в интервью корпоративному журналу сообщила зампредседателя правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"Сегодняшний избыток предложения на европейском рынке - это вызов для игроков, "Газпром" готов к нему лучше, чем кто-либо иной. Но при этом мы ожидаем, что рынок скоро придет к равновесию. Низкие цены на газ в ближайшем будущем спровоцируют как сокращение объема предложения, так и рост объема спроса, в первую очередь в Азии, где будет ускоряться переход с угля на газ", - сказала Бурмистрова.

По словам главы "Газпром экспорта", свою роль в приведении рынка в равновесие сыграет и такой долгосрочный фактор, как сокращение собственной добычи в Европе. В последние месяцы Нидерланды заявляют о желании остановить производство на месторождении Гронинген еще быстрее, чем планировалось ранее.

Кроме того, влияние окажут и долгосрочные факторы спроса. 2019 год отмечен ощутимым ростом потребления газа в электрогенерации. За шесть месяцев оно увеличилось на 13,7%. Часть этого роста - результат выгодной ценовой конъюнктуры, благодаря которой газ стал конкурентоспособнее угля. При этом, отмечает Бурмистрова, ощущается поддержка со стороны политических решений, "которые открывают газу перспективы в этом секторе на годы вперед".

"Поэтому, хотя 2019 год еще не закончился, я смотрю на его итоги с оптимизмом. Европейская газовая отрасль переживает фундаментальную трансформацию. И у нас есть основания считать, что мы будем важным игроком этого процесса", - считает Бурмистрова.

"Газпром" с начала года по 15 ноября, по предварительным данным, снизил экспорт газа в дальнее зарубежье на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 169,7 миллиарда кубометров. В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% - до рекордных 201,9 миллиарда кубометров. По итогам 2019 года в базовом сценарии ожидается снижение экспорта в дальнее зарубежье до 194-198 миллиардов кубометров.