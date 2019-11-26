{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Банк "Интеза" в 2019 году почти удвоил кредитование малого бизнеса в России

Финансирование сегмента российского малого и среднего бизнеса составило 6 млрд рублей

ТУРИН (Италия), 26 ноября. /ТАСС/. Банк "Интеза" (российская "дочка" крупнейшей итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo) увеличил финансирование сегмента российского малого и среднего бизнеса в 2019 году до 6 млрд рублей против 3,4 млрд рублей в 2018 году. Об этом на полях VI Российско-итальянского бизнес-семинара в Турине на тему "Инновация - двигатель экономики" сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, председатель совета директоров российского банка Антонио Фаллико.

"В 2019 году мы уже достигли максимального объема кредитования - порядка 6 млрд рублей", - отметил он, говоря о текущих итогах года в рамках сотрудничества с российской Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). В 2018 году банк достиг объема по программе стимулирования малых и средних предприятий в России 3,4 млрд рублей и ожидал роста программы на 15-25%.

"Наши прогнозы оказались даже очень консервативными, - сказал Фаллико. - Корпорация МСП поддержала проекты наших клиентов, и, благодаря программе, они смогли получить кредиты по льготной ставке".

По его словам, дальнейшее наращивание кредитования зависит от аппетита предпринимателей к инвестициям. "Мы же всегда консервативны и в 2020 году ожидаем роста на 15%", - отметил он.

Банк "Интеза" является одним из ведущих партнеров Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП по реализации государственных программ поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Корпорация МСП создана в июне 2015 года в соответствии с указом президента РФ. Основными целями деятельности организации являются оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также привлечение денежных средств российских, иностранных и международных организаций в целях поддержки субъектов МСП и другие.

Теги
Малый и средний бизнес
Реклама на ТАСС
Производители кресел-колясок присоединились к эксперименту по их маркировке
Ожидается, что методические рекомендации и план-график эксперимента будут разработаны до 1 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС