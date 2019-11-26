Банк "Интеза" в 2019 году почти удвоил кредитование малого бизнеса в России

ТУРИН (Италия), 26 ноября. /ТАСС/. Банк "Интеза" (российская "дочка" крупнейшей итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo) увеличил финансирование сегмента российского малого и среднего бизнеса в 2019 году до 6 млрд рублей против 3,4 млрд рублей в 2018 году. Об этом на полях VI Российско-итальянского бизнес-семинара в Турине на тему "Инновация - двигатель экономики" сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, председатель совета директоров российского банка Антонио Фаллико.

"В 2019 году мы уже достигли максимального объема кредитования - порядка 6 млрд рублей", - отметил он, говоря о текущих итогах года в рамках сотрудничества с российской Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). В 2018 году банк достиг объема по программе стимулирования малых и средних предприятий в России 3,4 млрд рублей и ожидал роста программы на 15-25%.

"Наши прогнозы оказались даже очень консервативными, - сказал Фаллико. - Корпорация МСП поддержала проекты наших клиентов, и, благодаря программе, они смогли получить кредиты по льготной ставке".

По его словам, дальнейшее наращивание кредитования зависит от аппетита предпринимателей к инвестициям. "Мы же всегда консервативны и в 2020 году ожидаем роста на 15%", - отметил он.

Банк "Интеза" является одним из ведущих партнеров Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП по реализации государственных программ поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Корпорация МСП создана в июне 2015 года в соответствии с указом президента РФ. Основными целями деятельности организации являются оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также привлечение денежных средств российских, иностранных и международных организаций в целях поддержки субъектов МСП и другие.