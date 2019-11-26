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Лавров заявил, что исландский бизнес проявляет все больший интерес к российскому рынку

Глава МИД России сообщил, что стороны договорились укрепить и сделать устойчивым рост товарооборота

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Исландские предприниматели демонстрируют растущий интерес к российскому рынку, несмотря на санкционные ограничения. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном.

"Отметили растущий интерес исландского бизнеса к присутствию на российском рынке, - сказал Лавров. - Это, в частности, проявилось в создании в прошлом месяце Российско-исландской торговой палаты, в которой участвует более 30 компаний из Исландии".

"По итогам прошлого года, несмотря на сохраняющиеся санкционные ограничения, мы смогли переломить негативную тенденцию в торговле, - подчеркнул глава МИД РФ. - Товарооборот вырос более чем на 20%. Хотя абсолютные цифры пока еще скромные - около $50 млрд, - тенденции налицо".

Лавров сообщил, что стороны договорились укрепить и сделать устойчивым рост товарооборота. "В этой связи отводим особую роль механизму регулярных российско-исландских торгово-экономических консультаций, очередной раунд которых запланирован на второй квартал 2020 года", - сказал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИсландияРоссия
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