Власти Ставрополья направили около 6 млрд рублей на ремонт местных дорог в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края направили более половины объема дорожного фонда региона на ремонт местных дорог в 2019 году, сумма составила около 6 млрд рублей. Некоторые трассы не ремонтировались по 30 лет, сообщил ТАСС министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.

Сделать акцент в 2019 году на ремонте местных дорог позволила реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Федеральная поддержка регионам в рамках национального проекта в большей степени направлена на приведение в нормативное состояние федеральных и региональных дорог. Эта помощь позволила направить значительную долю средств краевого бюджета на дороги в муниципалитетах.

"В этом году более 52% всего объема дорожного фонда края, который составил более 11,8 млрд рублей, направлены на дороги местного значения. Нам уже удалось завершить ремонт 240 км дорог муниципальных образований, которые приведены в нормативное состояние. Ремонт некоторых дорог не осуществлялся уже по 20 и по 30 лет, теперь люди получают благоустроенные дороги", - сказал он.

Общая протяженность автодорог в регионе превышает 20 тыс. километров, из них более 15 тыс. километров - дороги местного значения. "В первую очередь ремонтируем дороги, которые ведут к социально значимым объектам, совпадают с маршрутами пассажирских перевозок, а также к объектам, имеющим важное значение для развития экономической составляющей муниципального образования. Мы создаем комфортабельные условия для проживания жителей Ставропольского края", - пояснил министр.

В 2019 году на Ставрополье началась также реконструкция трассы А-157, которая связывает местный аэропорт и курортный город Кисловодск, подрядчик приступил к работе. "Транспортный поток, особенно туристический, увеличился в несколько раз, дороги, по которым туристы должны передвигаться, требуют расширения. Это сократит время пребывания в пути от Минеральных Вод до Кисловодска, создаст возможность благоустроенного и безопасного передвижения не только для жителей Ставропольского края, но и для туристов", - отметил Штепа.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватывает 104 города в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации к 2024 году доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.