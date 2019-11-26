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Почти на 50% вырос экспорт молочной продукции Подмосковья с 2016 года

По итогу 2019 года экспорт может достигнуть $125 млн

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Экспорт молочной продукции Московской области по итогу текущего года может достигнуть $125 млн. С 2016 года этот показатель вырос почти на 50%, сообщил на VI Международном агропромышленном молочном форуме заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

"По экспорту молочной продукции мы регион, который занимает первое место в Центральном федеральном округе. Мы уверенно растем. Если вы увидите прогноз на этот год, то это $125 млн. В 2016 году мы экспортировали всего на $84 млн. Существенный прирост, особенно в процентном соотношении", - сказал Хромов. Он отметил, что регион больше всего экспортирует в страны ближнего зарубежья.

"Мы очень активно смотрим в будущее по рынкам, не только по молоку, а в целом по экспорту. Молочная продукция является для нас одним из приоритетов, потому что на сегодняшний день в регионе расположены крупнейшие заводы мировых брендов: это и Campina, и Danone, и наши предприятия, которые активно пытаются выйти на внешние рынки. Уже порядка четырех заводов получили аккредитацию на поставку своей продукции в Китай, сегодня идет активное продвижение своей продукции", - сказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин. По его словам, к 2024 году экспорт молочной продукции может вырасти до $210-220 млн.

VI Международный агропромышленный форум проходит 26 и 27 ноября в Подмосковье. Организатором мероприятия выступает правительство Московской области при поддержке Минсельхоза РФ. Участники обсудят место российской молочной отрасли на мировом рынке, пути повышения эффективности и конкурентоспособности отечественных производств. Также планируется рассмотреть передовые практики ведения молочного животноводства в различных регионах России и зарубежных странах.

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