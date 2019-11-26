Проектно-изыскательные работы по четырем мостам через реку Вилюй начнут в 2020 году

ЯКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Проектно-изыскательные работы по четырем мостам через реку Вилюй, которые обеспечат круглогодичное сообщение между Якутском и Мирным через федеральную трассу "Вилюй", начнутся в 2020 году, сообщила пресс-служба правительства во вторник.

"Вилюй" - проектируемая автомобильная дорога федерального значения, которая должна соединить Иркутскую область и Якутию. Предполагается, что маршрут трассы будет проходить из Тулуна Иркутской области через Братск, Усть-Кут и Мирный с конечной точкой в Якутске. Сейчас существуют участки будущей трассы от Тулуна до Усть-Кута, от Мирного до Якутска, остальные - преимущественно по зимним переправам, из-за чего дорожного сообщения не бывает до полугода.

"В 2020 году стартуют проектно-изыскательные работы по четырем мостовым переходам через реку Вилюй, самый крупный из которых возведут в Верхневилюйском улусе. Ориентировочно длина моста составит 1,7 км, а протяженность подходов - 20 км. Строительство данных объектов начнется в ближайшие годы после утверждения проектов. Это позволит обеспечить круглогодичное автомобильное сообщение от Якутска до Мирного", - привела пресс-служба слова заместителя руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Евгения Туриева.

В 2020 году планируется также завершить строительство трех мостов через реку Тюкян на границе Нюрбинского и Верхневилюйского районов, через реку Сасар-Юрях в Сунтарском районе и через реку Малая Ботуобуя в Мирнинском районе. Также должна пройти реконструкция искусственного водопропускного сооружения, предназначенного для пропуска небольших объемов воды под автомобильной дорогой, через реку Улахан-Мугур в Сунтарском районе.

Длина трассы "Вилюй" составит до 3 тыс. км. Интенсивное строительство автодороги велось в период с 2002 по 2005 годы. Необходимость строительства была обусловлена освоением нефтегазовых месторождений и развитием алмазодобывающего производства на западе республики. Трасса получила статус федеральной в 2007 году, после чего началось ее активное строительство. Единственным препятствием для круглогодичности этой федеральной трассы является отсутствие мостов.