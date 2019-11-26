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Валовый продукт нефтеперерабатывающей отрасли Хайнаня с января по октябрь вырос на 6,2%

Такая динамика свидетельствует о развитии крупных индустриальных предприятий, отметили в статистическом управлении провинции

ХАЙКОУ /Китай/, 26 ноября. /ТАСС/. Валовый продукт нефтеперерабатывающей промышленности южнокитайского острова Хайнань с января по октябрь увеличился на 6,2% в годовом выражении, также в этот период на 13,8% возросла выработка электроэнергии - ключевой показатель экономической активности в регионе. Об этом сообщило статистическое управление провинции.

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"Такая динамика свидетельствует о развитии крупных индустриальных предприятий и ускорении их экономического роста", - отмечается в докладе ведомства.

По данным статистического управления, в октябре промышленное производство Хайнаня выросло на 3,9%, что на 1,3 процентных пункта превышает показатель аналогичного месяца в 2018 году. На 48,2% увеличился объем выпуска такой профильной продукции провинции, как терефталевая кислота (используется в производстве полиэфирных волокон и упаковочных материалов) и полиэтилен (на 4%). Добыча нефти в провинции выросла на 4,4%.

Как следует из документа, в октябре экономика Хайнаня развивалась "стабильно, с тенденцией на ускорение", демонстрируя как качественное улучшение ключевых показателей, так и увеличение масштабов хозяйственной деятельности. Несмотря на то, что темпы роста химической промышленности этого региона с января по октябрь повысились в годовом исчислении только на 1,3%, выпуск продукции такими перспективными отраслями, как фармацевтика, увеличился на 5,5%.

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