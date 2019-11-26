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Utair продолжит использовать Ан-24 и не планирует выводить их из парка

Как заявил гендиректор авиакомпании Андрей Мартиросов, "самолет крепкий, надежный, хорошо обслуживается, эксплуатируется"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноября. /ТАСС/. Российская авиакомпания Utair не планирует выводить из своего авиапарка самолеты Ан-24. Об этом во вторник сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Мартиросов в ходе онлайн-конференции по развитию пассажирских авиаперевозок в Югре.

Во время конференции жители спросили Мартиросова, почему по маршруту Ханты-Мансийск - Сургут летает старый самолет Ан-24, который "уже не внушает чувства безопасности". По мнению жителей, перелеты должны осуществляться на более новых моделях самолетов.

"С точки зрения безопасности на Ан-24 все не менее надежно, [чем на современных самолетах]. Самолет крепкий, надежный, хорошо обслуживается, эксплуатируется. Альтернативы этому самолету нет. Мы еще долгие годы будем на грунтовые и неподготовленные аэродромы летать на самолетах Ан-24. И не только мы. Вся страна и ближнее зарубежье", - сказал Мартиросов.

По его словам, Utair использует в Югре Ан-24, поскольку в регионе имеются незаасфальтированные взлетно-посадочные полосы. "В силу того, что в Югре есть аэродромы, в которых отсутствует искусственное покрытие (проще говоря, бетонная взлетно-посадочная полоса), и приходится летать на грунтовые аэродромы и с металлическими ВВП в поселках Березово и Игрим, то использовать другие самолеты, кроме Ан-24, не представляется возможным", - отметил он.

Глава Utair добавил, что Ан-24 - один из самых безопасных региональных самолетов в мире за всю его историю. "Это один из самых моих любимых самолетов. Уровень безопасности полетов на нем находится на самом высоком международном уровне", - пояснил Мартиросов.

Ан-24 - пассажирский самолет, оснащенный двумя турбовинтовыми двигателями. Первый полет совершил 20 октября 1959 года. Серийное производство было развернуто в 1962 году. Первый регулярный рейс Ан-24 совершил 31 октября 1962 года по маршруту Киев - Херсон. Всего в 1962-1979 годах было выпущено 1 тыс. 367 Ан-24 и их модификаций. В советское время Ан-24 был одной из наиболее распространенных моделей в парке "Аэрофлота". В настоящее время выводится из эксплуатации, летают не более 80 Ан-24 разных версий. Основные эксплуатанты - Utair (17 самолетов Ан-24РВ), "Ангара" (8 самолетов Ан-24Б и Ан-24РВ с учетом сгоревшего 27 июня) и "Ираэро" (8 самолетов Ан-24РВ). Также эксплуатируется на Украине, в Сомали.

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Россия
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