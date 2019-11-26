Рост числа потенциальных банкротов в РФ замедлился до 4,9%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 1,031 млн человек на 1 ноября 2019 года, что на 4,9% больше, чем годом ранее. В 2018 году число потенциальных банкротов увеличилось на 10%, а в 2017 году - на 43%, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Закон о банкротстве физлиц заработал в России 1 октября 2015 года. Теперь начать процедуру банкротства может любой человек, задолженность которого достигла 0,5 млн рублей, а задержка платежей по кредиту превысила 90 дней. Инициировать процесс, обратившись в арбитражный суд, могут и кредиторы - налоговики, банки, а также другие граждане, которым человек задолжал.

В бюро отметили, что по состоянию на ноябрь основная доля потенциальных банкротств приходится на потребительские кредиты (65,7%), самая незначительная доля - среди должников по ипотеке (2,2%).

При этом наибольший рост числа потенциальных банкротов в 2019 году среди 30 регионов - лидеров по количеству заемщиков с действующими обязательствами отмечена в Свердловской (+15%), Самарской (+10%), Челябинской (+9,7%) областях. Наибольшее снижение количества должников зафиксировано в Ханты-Мансийском АО (-2,5%), Краснодарском (-1,3%) и Ставропольском (-1,3%) краях.

В НБКИ отметили, что на данный момент признали себя банкротами около 10% граждан, формально подпадающих под действие данного закона. Как объяснили в организации, банкротство для заемщиков - это вынужденная и не дешевая мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях.

"Вместе с тем весьма вероятно, что ситуация с динамикой количества потенциальных банкротов близка к стабилизации. По крайней мере, в 2019 году этот показатель растет существенно более низкими темпами, чем ранее, а в целом ряде регионов страны даже сокращается. В первую очередь, это связано с улучшением в последние годы качества управлением риском со стороны кредиторов, а также мероприятиями Банка России по охлаждению рынка розничного кредитования", - приводит пресс-служба слова генерального директора НБКИ Александра Викулина.