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Эксперты подсчитали, в каких регионах платежи за ЖКУ растут быстрее

Самая высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг - в районах Крайнего Севера, отмечается в исследовании

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Самая высокая стоимость услуг ЖКХ сохраняется в районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и малозаселенных регионах России, при этом самый высокий темп роста цен на коммунальные услуги наблюдается в Белгородской области. Такие выводы приводятся в исследовании "СберДанных" (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших данных) трат россиян на услуги ЖКХ за 9 месяцев текущего года.

"Наиболее весомыми затраты на ЖКХ оказались для жителей Рязанской области (13,1% от расходов на потребление). За ней следуют дальневосточные регионы: Чукотский АО, Еврейская АО и Камчатский край с показателями 12,7%, 12,6% и 12,6% соответственно. При этом в Камчатском крае высокая доля коммунальных услуг в расходах обусловлена высокой стоимостью самих услуг: медианные затраты на ЖКХ по итогам девяти месяцев 2019 г. составили 7983 руб. Это один из самых высоких показателей по стране", - указано в исследовании.

Отмечается, что по итогам 9 месяцев 2019 г. расходы домохозяйства на ЖКХ составили в среднем 3826 руб. в месяц, что на 3% выше, чем годом ранее.

"Однако в некоторых регионах платежи на жилищно-коммунальные услуги растут существенно быстрее. На общем фоне особенно выделяются Белгородская и Кировская области, где россияне в этом году тратят соответственно на 17,5% и 15,6% больше, чем в 2018 г.", - отмечается в исследовании.

По данным Сбербанка, чаще всего рост трат выше среднего уровня связан с реформой в сфере утилизации отходов, а также в некоторых случаях - с изменением методологии в учете потребления энергии.

В топ-10 по скорости подорожания ЖКХ попали также Санкт-Петербург и Ленинградская область с показателем 8,3%. Это существенно выше Москвы (5,1%), хотя для обеих столиц закладывалась примерно одинаковая индексация. В шести регионах при этом, по данным аналитиков "СберДанных", зафиксировано снижение платежа.

Отмечается, что по сравнению с первым полугодием 2018 г. относительная стоимость услуг ЖКХ осталась практически неизменной.

"Но в некоторых регионах наблюдаются значимые изменения. Так, в Республике Хакасия доля выросла на максимальную среди всех регионов величину - 1,7 п.п. (с 4,4% до 6,2%). Обратная ситуация характерна для Ямало-Ненецкого АО: относительная стоимость упала на 2,7 п.п. и составила 7,2% в потребительских расходах", - указано в исследовании.

В оценку стоимости ЖКХ включены траты на газ, электроэнергию, водоснабжение, тепловую энергию, а также капитальный ремонт.

Теги
РоссияРегулирование ЖКХСанкт-ПетербургКамчатский крайЛенинградская областьХакасияБелгородская областьКировская областьРязанская областьЕврейская автономная областьЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округНовая система обращения с ТКО
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