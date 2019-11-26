Меры Центробанка пока не повлияли на потребительское кредитование

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Потребительское кредитование в России пока не успело отреагировать на введение обязательного расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика при выдаче ссуды, но в следующем году темпы роста этого сегмента банковских услуг серьезно снизятся, считают опрошенные ТАСС представители банков.

На прошлой неделе Банк России сообщил, что портфель кредитов, выданных физическим лицам в российских банках, в октябре увеличился на 0,9%, что стало минимальным ростом с начала года. Регулятор связал это в том числе с тем, что с октября банки обязаны рассчитывать ПДН при решении о выдаче кредита более чем на 10 тысяч рублей, а по необеспеченным ссудам действуют надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня долговой нагрузки клиента и полной стоимости кредита.

"По 20-му году мы видим резкое снижение прироста кредитования физлиц, по нашей оценке, он составит не больше 12%. Основным драйвером этого прироста, конечно, будет ипотека - прирост около 15%. Еще на 16% вырастет рынок кредитных карт. Те меры, которые сейчас предпринимает Банк России, будут иметь последствия для охлаждения рынка: практически в два раза будет сокращен прирост задолженности граждан перед банками страны", - рассказал журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

ПДН не повлиял

По словам директора по развитию потребительского кредитования Альфа-банка Ирины Барановой, динамика выдачи ссуд физическим лицам связана, скорее, с усилиями банков по развитию продуктового ряда и повышению качества обслуживания.

"Наибольший прирост в последние месяцы демонстрируют ипотечные кредиты. Существенно выше среднерыночных значений темпы прироста портфелей в кредитных картах и кредитах наличными (необеспеченных кредитах). Рост не связан с внедрением ПДН (показателя долговой нагрузки - прим. ТАСС), что подтверждается его сохранением и в октябре - ноябре", - отметила она.

Опрошенные ТАСС участника рынка говорят, что новые нормы не отразились на динамике выдачи потребительских кредитов - такое мнение высказали в Райффайзенбанке, Росбанке, банке "Ак Барс", Почта банке и ряде других кредитных организаций.

"Райффайзенбанк и раньше учитывал ПДН при выдаче кредитов. В общем случае предельный ПДН у нас составлял 50%, для самых надежных клиентов - 60%. Мы не фиксируем изменений в объеме и количестве выдач кредитов в связи с введением обязательного расчета ПДН. Средний размер займов и доля одобренных заявок также не меняются", - заявил руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

В пресс-службе Сбербанка отметили, что после введения ПДН продолжается плановый органичный рост портфеля потребительских кредитов "вместе с рынком при стабильном уровне одобрения".

В Совкомбанке считают, что меры ЦБ отразились в основном на организациях, которые специализируются на необеспеченном кредитовании физических лиц и имеют ограничения по доступу к капиталу, - их активность снижается. "На Совкомбанк, как и на другие универсальные банки, существенного влияния введение ПДН не оказало. При принятии решения о выдаче кредита банк традиционно учитывает не только кредитную историю и доход граждан, но и другие внутренние методики. Расчет ПДН стал дополнительным инструментом при принятии решения", - сказали в пресс-службе компании.

По мнению директора по управлению рисками Почта Банка Святослава Емельянова, меры регулятора могут осложнить получение кредитов для небольшой прослойки клиентов с высокой долговой нагрузкой и заемщиков с "серыми" зарплатами и пустой кредитной историей. "Но фактически этих граждан банки с консервативной риск-политикой и ранее уже практически не кредитовали", - сказал он.

Меры Банка России

Изменения Центробанком правил выдачи необеспеченных потребительских кредитов призваны не допустить "разрастания пузыря" на этом рынке. Об угрожающей ситуации с подобными кредитами предупреждали в Минэкономразвития и Минфине, при этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор не видит рисков для экономической стабильности в связи с ростом потребительского кредитования.

В целом в январе - октябре 2019 года рост розничного кредитования в России замедлился до 15,9% против 18,7% за аналогичный период 2018 года. В агентстве Fitch прогнозировали, что в 2020 году он составит около 15%, в S&P возможный рост по итогам следующего года оценивали в 14-16%, а Сбербанк заявлял о замедлении до 10%.