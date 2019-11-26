{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Меры Центробанка пока не повлияли на потребительское кредитование

Опрошенные ТАСС представители банков полагают, что оно замедлится в 2020 году

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Потребительское кредитование в России пока не успело отреагировать на введение обязательного расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика при выдаче ссуды, но в следующем году темпы роста этого сегмента банковских услуг серьезно снизятся, считают опрошенные ТАСС представители банков.

На прошлой неделе Банк России сообщил, что портфель кредитов, выданных физическим лицам в российских банках, в октябре увеличился на 0,9%, что стало минимальным ростом с начала года. Регулятор связал это в том числе с тем, что с октября банки обязаны рассчитывать ПДН при решении о выдаче кредита более чем на 10 тысяч рублей, а по необеспеченным ссудам действуют надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня долговой нагрузки клиента и полной стоимости кредита.

"По 20-му году мы видим резкое снижение прироста кредитования физлиц, по нашей оценке, он составит не больше 12%. Основным драйвером этого прироста, конечно, будет ипотека - прирост около 15%. Еще на 16% вырастет рынок кредитных карт. Те меры, которые сейчас предпринимает Банк России, будут иметь последствия для охлаждения рынка: практически в два раза будет сокращен прирост задолженности граждан перед банками страны", - рассказал журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

ПДН не повлиял

По словам директора по развитию потребительского кредитования Альфа-банка Ирины Барановой, динамика выдачи ссуд физическим лицам связана, скорее, с усилиями банков по развитию продуктового ряда и повышению качества обслуживания.

"Наибольший прирост в последние месяцы демонстрируют ипотечные кредиты. Существенно выше среднерыночных значений темпы прироста портфелей в кредитных картах и кредитах наличными (необеспеченных кредитах). Рост не связан с внедрением ПДН (показателя долговой нагрузки - прим. ТАСС), что подтверждается его сохранением и в октябре - ноябре", - отметила она.

Опрошенные ТАСС участника рынка говорят, что новые нормы не отразились на динамике выдачи потребительских кредитов - такое мнение высказали в Райффайзенбанке, Росбанке, банке "Ак Барс", Почта банке и ряде других кредитных организаций.

"Райффайзенбанк и раньше учитывал ПДН при выдаче кредитов. В общем случае предельный ПДН у нас составлял 50%, для самых надежных клиентов - 60%. Мы не фиксируем изменений в объеме и количестве выдач кредитов в связи с введением обязательного расчета ПДН. Средний размер займов и доля одобренных заявок также не меняются", - заявил руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

В пресс-службе Сбербанка отметили, что после введения ПДН продолжается плановый органичный рост портфеля потребительских кредитов "вместе с рынком при стабильном уровне одобрения".

В Совкомбанке считают, что меры ЦБ отразились в основном на организациях, которые специализируются на необеспеченном кредитовании физических лиц и имеют ограничения по доступу к капиталу, - их активность снижается. "На Совкомбанк, как и на другие универсальные банки, существенного влияния введение ПДН не оказало. При принятии решения о выдаче кредита банк традиционно учитывает не только кредитную историю и доход граждан, но и другие внутренние методики. Расчет ПДН стал дополнительным инструментом при принятии решения", - сказали в пресс-службе компании.

По мнению директора по управлению рисками Почта Банка Святослава Емельянова, меры регулятора могут осложнить получение кредитов для небольшой прослойки клиентов с высокой долговой нагрузкой и заемщиков с "серыми" зарплатами и пустой кредитной историей. "Но фактически этих граждан банки с консервативной риск-политикой и ранее уже практически не кредитовали", - сказал он.

Меры Банка России

Изменения Центробанком правил выдачи необеспеченных потребительских кредитов призваны не допустить "разрастания пузыря" на этом рынке. Об угрожающей ситуации с подобными кредитами предупреждали в Минэкономразвития и Минфине, при этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор не видит рисков для экономической стабильности в связи с ростом потребительского кредитования.

В целом в январе - октябре 2019 года рост розничного кредитования в России замедлился до 15,9% против 18,7% за аналогичный период 2018 года. В агентстве Fitch прогнозировали, что в 2020 году он составит около 15%, в S&P возможный рост по итогам следующего года оценивали в 14-16%, а Сбербанк заявлял о замедлении до 10%.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В ЦБ заявили, что привязанные к товарным активам криптовалюты конкурируют с биржами
При этом в Банке России добавили, что расчленение товарного рынка на различные торговые площадки порождает вопросы к обеспечению ликвидности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС