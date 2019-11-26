Около 90% российских госкомпаний еще не перешли на отечественное ПО

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Только 10% государственных компаний в РФ внедрили отечественное программное обеспечение (ПО) в соответствии с директивами правительства по импортозамещению софта. Об этом сообщил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух на всероссийской конференция "Антисанкции. В чем выгода импортозамещения в сфере IT".

"С точки зрения количества используемого российского ПО мы до сих пор не перешли рубеж в 90%, то есть у нас в 90% госкомпаний программное обеспечение зарубежное, и в 10% госкомпаний отечественное, - сказал Массух. - С точки зрения стран - производителей IT-продуктов, которые используются у нас в госкомпаниях, то до сих пор доминируют США, но достаточно активно используется германское ПО, например".

При этом Массух отметил, что зависимость от аппаратной техники не так высока. "Действия государства по регулированию позволили приостановить этот рост зависимости. И это приличное достижение. Задача - снизить зависимость, перейти на использование отечественных разработок и оборудования", - добавил он.

Директиву, предписывающую госкомпаниям разработать план по импортозамещению ПО до 2021 года, подписал в конце 2018 года первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. Перейти на отечественное ПО должны компании, в которых государство является основным акционером и имеет большинство голосов в совете директоров.

Всероссийская конференция "Антисанкции. В чем выгода импортозамещения в сфере IT" проходит в Москве 26 ноября. В рамках конференции проходят обсуждения достижений и проблем импортозамещения в сфере IT, сертификации операционных систем и формирование единого реестра российского программного обеспечения. Организаторами форума является информационное агентство России ТАСС.