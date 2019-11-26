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РСПП предложил упростить законопроект о поощрении капиталовложений

По словам главы союза Александра Шохина, важно, чтобы с начала 2020 года закон был принят в таком виде, который позволит его использовать как реальный инструмент решения задач, связанных с повышением доли инвестиций в основной капитал до 25%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает Госдуме и правительству РФ упростить законопроект о защите и поощрении капиталовложений, чтобы он был понятен бизнесу и не требовал множества подзаконных актов. Об этом сообщил журналистам глава РСПП Александр Шохин по итогам совещания по законопроекту у председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"Наверное, мы предложим Госдуме и правительству такой порядок работы, когда все то, что вызывает вопросы, (надо) изъять из этого закона, упростить его, чтобы он был понятен и бизнесу, не требовал большого объема интерпретаций, большого объема подзаконных актов", - пояснил Шохин.

По его словам, важно, чтобы с начала 2020 года закон был принят в таком виде, который позволит его использовать как реальный инструмент решения задач, связанных с повышением доли инвестиций в основной капитал до уровня 25%, а затем и 27% ВВП с нынешних 20-21%. "Тем самым будет решаться главная задача, стоящая перед страной, - ускорение темпов экономического роста до уровня не ниже среднемировых. А это, безусловно, база для решения многочисленных социальных проблем, прописанных в национальных проектах", - считает глава РСПП.

"Этот законопроект мы с правительством обсуждали более года, даже полутора лет, и сейчас мы выходим на финишную прямую. Бизнес ждет этот законопроект, более того, если принятие законопроекта затянется, то возникнет инвестиционная пауза, связанная с ожиданием того, что же правительство и законодатели предложат бизнесу. Но, с другой стороны, мы не имеем права - я имею в виду и бизнес, и правительство, и Государственную Думу, - работать не на результат, а на скорость принятия закона", - подчеркнул Шохин.

Он отметил, что закон вводит довольно много новых понятий, по сути это инвестиционный кодекс, который должен вобрать в себя все старое законодательство, в том числе принятое с начала 90-х годов. "Очень важно, чтобы с отменой старого регулирования не появились белые пятна в регулировании, которые потребуют и уточнения, и корректировки, и принятия многочисленных подзаконных нормативно-правовых актов", - указал глава РСПП.

О законопроекте

Пакет законопроектов, направленных на защиту и поощрение капиталовложений, правительство внесло в Госдуму 2 ноября.

Документ предусматривает общий и индивидуальный инвестиционные режимы. Общий режим предполагает заключение соглашения с РФ, регионами, в отдельных случаях - с организациями с госучастием, на срок 6, 15 или 20 лет. Для лиц, заключивших соглашение о защите и поощрении капиталовложений, законопроект гарантирует неизменность налоговых условий (по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС, новым налогам и сборам (за исключением государственных пошлин), на срок от 6 до 20 лет; условий техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий, административных процедур в строительстве - на срок до 3 лет; принятых решений об условиях предоставления господдержки - на срок, предусмотренный связанными договорами (соглашениями о предоставлении субсидий и иными аналогичными соглашениями).

21 ноября комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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