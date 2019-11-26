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Севастопольские аграрии планируют заложить рекордную площадь виноградников в этом году

Правительство региона выделило в этом году на закладку и уход за новыми насаждениями свыше 40 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Общая площадь виноградников, которые заложат на территории Севастополя в 2019 году, должна составить на менее 510 га - это рекорд за все пять лет после воссоединения Крыма с Россией, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городского правительства.

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"В этом году севастопольские аграрии планируют заложить рекордное количество нового винограда - не менее 510 га. Роста урожайности винограда из года в год удается достичь благодаря государственной поддержке, выделяемой на закладку и уход за многолетними насаждениями. На сегодня уже заложено более 430 га. Агрофирма "Золотая Балка" этой осенью планирует заложить порядка 118 га виноградников", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2019 году предприятию оказана финансовая поддержка по части закладки и ухода за молодыми виноградниками в сумме более 40 млн рублей. Кроме того, выделено 2,7 млн рублей на приобретение сельхозтехники. Поддержка оказана правительством Севастополя, в рамках госпрограммы сельхозпроизводителям компенсируют до 80% средств.

Добавляется, что также в городе реализуется проект "Терруар-Севастополь", который предусматривает не только создание новых рабочих мест, но и развитие туристической привлекательности региона. Участниками являются 22 предприятия. По условиям проекта они могут претендовать на господдержку по части компенсации затрат на уход и закладку многолетних насаждений.

В 2019 году на предприятиях Севастополя собрали более 21,7 тыс. тонн винограда, что на 13,6% больше прошлогоднего урожая и является рекордом для города за последние пять лет. Виноградарство и виноделие входят в число приоритетных для Севастополя отраслей экономики. Общая площадь плодоносящих виноградников в регионе превышает 4 тыс. га, работают около 20 виноделен, при этом терруар Севастополя по своим характеристикам сравним с такими районами как обладающие мировой известностью Бордо или Бургундия.

Теги
РоссияСевастополь
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