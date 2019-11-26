Титов предложил внести детальные гарантии неприменения спецдеклараций в уголовных делах

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил председателю Госдумы Вячеславу Володину внести в Уголовно-процессуальный кодекс более детальные гарантии неприменения специальных деклараций, поданных в рамках амнистии капиталов, в качестве материалов уголовных дел. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

13 ноября председатели двух комитетов Госдумы - по госстроительству и законодательству и по бюджету и налогам - Павел Крашенинников и Андрей Макаров внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, согласно которому поданная в рамках так называемой амнистии капиталов декларация не может служить доказательством в рамках уголовного дела. Исключение составляют случаи, когда материалы были представлены суду самим декларантом. Прямой запрет на изъятие соответствующей декларации при производстве следственных действий вносится в ст. 164 УПК.

Титов считает, что законопроект не предусматривает одновременного признания недопустимыми доказательств, производных от спецдекларации, прилагаемых к ней документов и содержащихся в них сведений - например, заключений и показаний эксперта и специалиста, протоколов осмотра документов. "Чтобы избежать этого, Титов предлагает в статью 5 УПК ввести определение "производных доказательств". В статью 57 УПК предлагается внести прямой запрет для экспертов давать заключения или показания об обстоятельствах, ставших им известными из спецдеклараций. Аналогичное ограничение наложить на специалистов (ст. 58 УПК)", - сообщили в пресс-службе.

Также, по мнению бизнес-омбудсмена, в законопроекте не разрешен вопрос системной взаимосвязи нормы закона, предоставляющей запрет на использование спецдекларации, прилагаемых документов и содержащихся в них сведений в качестве основания уголовного преследования, с положениями уголовно-процессуального закона. В этой связи Титов предлагает внести использование сведений из спецдеклараций в соответствующие статьи УПК, регламентирующие основания для отказа в возбуждении уголовного дела или его прекращения (ст. 24), основания для возбуждения уголовного дела (ст. 140), прекращения уголовного дела в ходе предварительного слушания (ст. 239), прекращения уголовного дела в ходе судебного заседания (ст. 254).

Институт амнистии капиталов действует с 2015 года, он предусматривает механизм добровольного декларирования своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках. При этом подавшие декларацию лица освобождаются от административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой направленности.