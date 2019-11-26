"Почта России" повысит качество услуг для россиян при торговле с Китаем

СЯМЭНЬ /Китай/, 26 ноября. /ТАСС/. "Почта России" при реализации совместных с Китаем программ по стимулированию интенсивности двустороннего торгового взаимодействия повысит качество и доступность своих услуг для российских граждан. Об этом заявил во вторник заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Войтенко.

"Мы активизируем взаимодействие с КНР в области почтовых услуг и на уровне компетентных ведомств. Уверен, что результаты нашей совместной работы позволят повысить качество и доступность услуг для российских граждан, а также создать дополнительные условия для развития бизнеса", - подчеркнул он, выступая на проходящей в городе Сямэнь на востоке Китая Всемирной конференции трансграничного сотрудничества в эпоху электронной коммерции.

По словам чиновника, "Почта России" в ближайшее время планирует осуществить ряд преобразований, которые существенно повысят ее конкурентоспособность и приведут к заметному росту масштабов операций на фоне динамично развивающейся электронной коммерции. "На текущий момент реализуется проект по модернизации уже существующих и созданию новых современных логистических почтовых центров, - уточнил Войтенко. - Согласно плану, к 2021 году мы дополнительно откроем 39 таких пунктов, которые будут иметь различный уровень автоматизации <...> Одновременно планируется исправить недочеты административного характера".

Как подчеркнул замминистра, современный мир "диктует России новые правила в сфере бизнеса, поскольку все больше услуг предоставляется в электронной форме". "Электронные услуги в соответствии с общей тенденцией занимают все более прочные позиции в сфере торговли. Онлайн-коммерция стала важной частью цифровой экономики, которая в последние годы динамично развивается, - отметил Войтенко. - На рынке электронной коммерции РФ сталкивается с рядом вызовов на фоне быстрой информатизации и развития онлайн-торговли. Это принуждает "Почту России" осуществлять преобразования, которые позволят ей стать более ориентированной на предпочтения клиентов за счет запуска масштабных программ, работать над качеством услуг, развивать интерактивные цифровые каналы, повышать удобство сервиса".

Замминистра напомнил, что недавно "Почта России" стала акционерным обществом, что, по его словам, позволит привлечь дополнительные инвестиции, обеспечить динамичное развитие и высокую эффективность при осуществлении логистических операций.

"Почта России" продолжает выступать в качестве ключевого оператора, занимающегося поставками товаров электронной коммерции. Начиная с текущего месяца компания поставила перед собой амбициозную задачу: обеспечить большинству клиентов на территории РФ доставку посылок в течение двух суток. В городах федерального значения она должна осуществляться уже на следующий день", - подытожил Войтенко.