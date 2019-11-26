"Россети": цены на электроэнергию в Европе в два-три раза превышают российские

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Цены на электроэнергию в большинстве стран Европы и в США превышают российские в два-три раза, следует из сравнительного анализа, который провела группа "Россети".

Розничные цены на электроэнергию для промышленности в России являются одними из самых низких в мире (ниже в Норвегии, цены в США на близком уровне). В ряде стран Европейского союза цены примерно в два-три раза превышают российские (Греция на 76%, Великобритания на 135%, Германия на 146%, Италия на 195%), что объясняется высокими налогами и платежами для поддержки "зеленой" энергетики, высокой стоимостью импортируемых энергоносителей, а в ряде стран относительно низкой долей дешевой гидрогенерации и отказом от атомной энергетики.

"В 2019 году розничные цены на электроэнергию для домохозяйств, по данным GlobalPetrolPrices, в большинстве стран мира незначительно выросли (менее 4% год к году), однако распределение цен по странам оказалось почти неизменным: в России порядка $70 за мВт ч, в США - $140 за мВт ч, в Европе - порядка $200-300 за мВт ч в зависимости от страны, что превышает российские цены для потребителей в два-три раза", - говорится в документе.

Розничные цены на электроэнергию для промышленности составляют в среднем по европейским странам более $100 за мВт ч, что выше аналогичных розничных цен в России практически в два раза. При этом включенные в расчет цены налоги составляют менее 5% от цены, поэтому не являются объясняющим фактором столь высоких цен на электроэнергию, приводят "Россети" данные United Kingdom Energy Statistics на 2019 год.

Фактические и прогнозные цены на электроэнергию для разных групп потребителей (промышленность, домохозяйства, коммерческий сектор), по данным U.S. Energy Information на 2019 год, в США составляют порядка $70-130 за мВт ч, что в два раза выше, чем аналогичная стоимость электроэнергии в России, подсчитали в российской энергокомпании.

"Дополнительным подтверждением более низких цен на электроэнергию в России является сопоставление спотовых цен на электроэнергию (близки к оптовым) некоторых европейских стран (Франция, Италия, Финляндия, Германия) с оптовыми ценами на электроэнергию в России: по ежедневным данным по ценам на электроэнергию от портала Bloomberg за 2018-2019 годы, средняя спотовая цена в Европе была в 2-2,5 раза выше ($40-50 за мВт ч), чем оптовая цена на электричество в России", - уточняется в документе.

Цены на электроэнергию для промышленности в России сопоставимы, а в ряде случаев выше цен для населения, тогда как в ряде развитых стран цены для населения превышают цены для промышленности более чем в два раза (Германия - в 2,43 раза, Финляндия - в 2,55 раз, Норвегия - в 2,51 раза, Швеция - в 2,78 раз), подсчитали в "Россетях".