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Медведев планирует встретиться в декабре с премьером Монголии

Как сообщил вице-премьер РФ Алексей Гордеев, на протяжении трех лет фиксируется устойчивый рост взаимного товарооборота двух стран

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев обсудил на заседании российской части межправительственной комиссии с Монголией подготовку встречи главы правительства РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, которая должна состояться в декабре. Как сообщает официальный сайт кабмина РФ, во время визита Ухнаагийн Хурэлсуха также планируется открытие российско-монгольского бизнес-форума.

"Участники совещания обсудили <...> подготовку предстоящей в декабре встречи председателя правительства России Дмитрия Медведева с премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом", - говорится в сообщении.

Гордеев отметил, что на протяжении трех лет фиксируется устойчивый рост взаимного товарооборота двух стран. По экспертным оценкам, в 2018 году этот показатель составил около $1 млрд 650 млн (на 20% выше показателя 2017 года), а за период с января по сентябрь 2019 года вырос еще на 13%. "Сегодня нам необходимо сверить часы и определить перечень актуальных вопросов взаимодействия двух стран для их включения в повестку переговоров премьер-министров России и Монголии, - отметил вице-премьер. - Прошу профильные ведомства подготовить свои предложения, в том числе по подписанию совместных документов о сотрудничестве".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичГордеев, Алексей ВасильевичРоссияМонголия
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