Эксперт: в Северной Осетии госдолг может достичь минимума в ближайшие пять лет

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 ноября. /ТАСС/. Государственный долг Северной Осетии может достичь минимума в ближайшие пять лет с учетом сохранения тенденции его ежегодного снижения и сокращения расходов по обслуживанию госдолга. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС депутат республиканского парламента, доктор экономических наук Нох Токаев.

"В республике проводятся расчеты по снижению государственного долга. Согласно им ожидается, что он достигнет минимума в ближайшие пять лет. Госдолг республики уже с 2015 года начал сокращаться, снижаются и расходы по обслуживанию госдолга, при этом растут собственные доходы", - сказал Токаев.

Объем госдолга Северной Осетии на начало 2019 года составил 9,1 млрд рублей, общий объем доходов бюджета - 11,4 млрд рублей. С 2015 года наблюдается сокращение долговой нагрузки, тогда она была равна 119% по отношению ко всем остальным расходам, на начало 2019 года она составила 80%.

Снижение стоимости обслуживания

Также с 2014 года в Северной Осетии снизилась сумма обслуживания госдолга в четыре раза. Тогда она составляла более 500 млн рублей, по прогнозам на конец 2019 году она будет равна 86 млн рублям. "И я думаю, что рано или поздно, если не будет возрастать цена обслуживания госдолга, то эта тенденция положительно отразится для республики", - сказал он.

Расчеты по снижению госдолга ведутся и с учетом собственных доходов и доходов, поступающих из федерального бюджета. В 2018 году они составили 28,6 млрд рублей, а по итогам 2019 года они ожидаются в размере более 33 млрд рублей.

"Это приличный рост, в 2019 году мы сделали значительный шаг в этом отношении. Удельный вес снижается, а доходы растут, это положительная тенденция. В то же время в 2018 году мы имели долевое значение долговой нагрузки - 60,2%, это много, а в 2019 году госдолг составит 63,2% от налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета, это высокий удельный вес. Весь вопрос в том, чтобы сохранить эту тенденцию", - отметил Нох Токаев.

Снятие долговой зависимости

Эксперт отмечает, что для ускоренного сокращения госдолга для регионов на уровне федеральных властей необходимо ввести методы по реструктуризации.

"Я за то, чтобы федеральные органы снимали долговую зависимость. Последние годы, как я анализирую, долги регионов жестко изымаются федеральными органами власти в пользу федерального бюджета. Это не лучший метод и не лучший путь, если иметь в виду длительный цикл проблематики. Это не дает нормально развиваться, я не вижу консолидации в той мере, которая необходима. У регионов нет соответствующей доходной базы, у нас идет чрезмерная централизация по доходам регионов", - сказал эксперт.

Он отметил, что федеральной власти также необходимо списывать часть долгов регионам, в этом случае они получат хорошее подкрепление в развитии экономики. "Мой анализ показывает, что 80-85% долгов, накопившиеся у регионов десятилетиями, образовались не по причине самих регионов, а в связи с принимаемыми федеральными органами решений. Только с их смягчением можно решить проблему долговой нагрузки в регионах, в Северной Осетии, в частности. Рано или поздно федеральные власти это сделают, но этот процесс пока затягивается", - сказал эксперт.