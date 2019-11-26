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Власти Архангельской области предложили направить доходы бюджета на нужды муниципалитетов

Средства направят на повышение зарплат, компенсацию роста тарифов ЖКХ, снижение кредиторской задолженности и долговой нагрузки

АРХАНГЕЛЬСК, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство Архангельской области предложило перераспределить значительную часть дополнительных доходов регионального бюджета в 2019 году на нужды муниципалитетов региона. В общей сложности перераспределению подлежит 1,8 млрд рублей, сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"Правительство региона одобрило законопроект о внесении изменений и дополнений в региональный бюджет текущего года. В результате обсуждений было принято принципиальное решение - значительную часть дополнительных доходов направить на сбалансированность местных бюджетов", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Игоря Орлова.

По его словам, муниципалитетам направляется почти треть предложенной к перераспределению суммы - 636 млн рублей. Средства пойдут на повышение зарплаты жителей региона, компенсацию роста тарифов ЖКХ, снижение кредиторской задолженности и долговой нагрузки по банковским кредитам.

"С учетом этой суммы в 2019 году всего на поддержку сбалансированности местных бюджетов будет предусмотрено 924 млн рублей - это почти в три раза больше показателя прошлого года", - уточнил Орлов.

Помимо дотаций, областное правительство предложило направить дополнительные доходы на программы областных Минздрава, Минобразования, Минтруда, Минкультуры и Минприроды. "Большую часть средств - 519 млн рублей - предложили направить областному Минздраву, средства пойдут на ремонтные работы в трех больницах и покупку необходимого оборудования", - уточнили в пресс-службе.

Ожидается, что доходы бюджета Архангельской области по итогам 2019 года составят 85,7 млрд рублей, расходы - почти 92 млрд рублей.

Теги
РоссияАрхангельская область
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