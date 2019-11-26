Эксперты: виноделы РФ смогут отказаться от импортных виноматериалов через 10-20 лет

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Отказ от использования импортных виноматериалов невозможен сейчас, нужен переходный период. Такую точку зрения высказали участники совещания, которое провели комитеты Совета Федерации по экономической и по агропродовольственной политике.

19 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии. В документе содержится положение, согласно которому российское вино должно вырабатываться только из отечественного винограда.

"Для замещения импортного виноматериала требуется время. По грубой оценке, исходя из возможностей всех винодельческих и виноградарских хозяйств по высадке виноградников, это примерно 20 лет. При условии серьезной государственной поддержки это может быть не менее 10 лет", - считает генеральный директор "Абрау-Дюрсо" Владимир Масловский.

Он отметил, что опасения вызывает также то, что законопроект ограничивает поддержку высадки виноградников только использованием материала из отечественных питомников, которых "просто нет". В свою очередь, руководитель ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Павел Швец напомнил, что в России ежегодно производится около 1,5 млрд бутылок вина. При этом винограда хватает на производство примерно 40% этой продукции.

"Продукция из виноматериала, ввезенного, или происхождение которого не совсем понятно, во всем мире маркируется как столовое, и на таких винах запрещено использовать слова и словосочетания, которые хоть как-то могут указать на географию. Запрещать нельзя ввоз балка, его нужно разграничить от российского винограда", - уверен Швец. По его мнению, очень важно решить вопрос с предприятиями смешанного типа, у которых есть виноградники, а также они покупают виноматериалы, потому что своего сырья у них не хватает.

"Должно быть четко: предприятия, которые хотя бы литр балка купили, вся их продукция автоматом становится столовой. Это будет стимул для них сажать виноградники. Я понимаю, что будет больно кому-то с точки зрения брендов, которые существуют сегодня", - сказал он, отметив, что в этом случае придется искать компромисс, например выделять государственные субсидии для того, чтобы помогать этим предприятиям "встать на нормальные рельсы".

Оценка других мер законопроекта

Швец отметил, что, согласно действующему законодательству, вся цепочка по производству вина должна осуществляться в рамках одного субъекта России. Новый законопроект дает предприятиям возможность перевозить виноград и виноматериал из одного субъекта в другой. По его мнению, из-за введения этой нормы производители могут лишиться региональной поддержки.

Кроме того, с точки зрения главы ассоциации виноградарей и виноделов, в документ необходимо ввести норму, дающую производителям возможность торговать вином в интернете. "Схемы, как сделать так, чтобы контроль был, существуют, но почему-то в законе про это забыли", - сказал он. При описании технологий производства вина, по его мнению, можно написать, что запрещено в производстве вина, но не надо писать, что разрешено. "Можно перегнуть палку и заставить виноградарей стоять по стойке смирно и делать то, что нужно", - считает Швец.

Он также предложил создать в отрасли саморегулируемые организации (СРО), состоящие из группы виноделов, которые производят вино под одним брендом и проверяют друг друга на предмет соответствия уровню качества, предписанного для этого бренда. Что касается дегустационной комиссии, предлагаемой в документе, то она, по мнению Швеца, не нужна. "Роль государства сделать так, чтобы продукция была безопасной, легальной и доступной <...> Я не думаю, что за госбюджет мы должны содержать какие-то госкомиссии, которые будут давать оценки винам", - считает глава ассоциации.

Масловский добавил, что также не понимает смысла в образовании дегустационной комиссии и поддерживает предложение о том, чтобы в документе содержался только перечень запрещенных технологий. "Иначе мы связываем руки нашим технологам и виноделам в использовании новых подходов, новинок в виноделии", - пояснил он.

Генеральный директор "Абрау-Дюрсо" отметил, что также не совсем понятна цель введения новой категории - виноградопригодных земель. "Субъекты виноградарства и виноделия, принимая решение инвестировать большие деньги на очень долгий срок в виноградники, более чем кто-либо другой заинтересованы в том, чтобы подобрать землю, которая наиболее точно соответствует назначению", - подчеркнул он.

По мнению Масловского, также избыточно выводить на федеральный уровень регулирование вопросов о перечне сортов винограда, разрешенного к использованию, и об определении виноградо- и винодельческих зон. "В нашей стране не так много субъектов, в которых эта деятельность экономически целесообразна и вообще возможна. Краснодар, Крым, Ростовская область и Дагестан отличаются как по погодным условиям, так и по почвам, и истории и практике возделывания тех или иных сортов винограда. Поэтому, с нашей точки зрения, целесообразнее было бы отдать на уровень субъектов", - считает винодел.