Кластер по телекоммуникационному обеспечению Арктики создадут в Петербурге в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Кластер по телекоммуникационному обеспечению Арктической зоны РФ планируется создать в Петербурге в 2020 году. Об этом сообщил во вторник журналистам президент регионального отделения "Ассоциация полярников Санкт-Петербурга", директор Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства (СЗИУ РАНХиГС) Владимир Шамахов.

"Сейчас завершается формирование кластера по телекоммуникационному обеспечению Арктической зоны РФ. Мы являемся активным участником этого процесса в лице СЗИУ <…> Занимается этим правительство Петербурга. Все подготовительные действия уже осуществлены, стадия достаточно высокая, но могу точно сказать, что в следующем году будет создан", - сказал он.

Шамахов уточнил, что задачами создаваемого кластера будет объединение усилий различных ведомств, корпораций, бизнеса и науки в сфере телекоммуникационного обеспечения в Арктике, а также выбор новых его форматов и технологий.