Тайваньская MediaTek анонсировала энергоэффективные AI-чипы нового поколения

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Тайваньский производитель полупроводников и компонентов беспроводной связи для оптических систем MediaTek Inc анонсировал выпуск сверхбыстрых энергоэффективных 5G-чипов, сообщил ресурс PRNewswire.

Чипы MediaTek Dimensity и Dimensity 1000 5G предназначены для работы с решениями в сфере AI, мультимедиа и инструментов визуализации, разработанных, главным образом, для интеграции в премиум-смартфоны последнего поколения. Существенное отличие новых чипов от аналогов на рынке состоит в их высокой энергоэффективности, уровень которой сохраняется при высокой производительности и нагрузке процессоров.

Dimensity позволяет работать с изображениями и видео высокого качества за счет поддержки AI-приложений для работы камеры смартфонов, позволяющих использовать автофокусировку, автоэкспозицию и шумоподавление. Кроме того, чипы MediaTek предусматривают интеграцию с новейшими стандартами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 для высокоскоростной передачи данных, что обеспечивает пропускную способность более 1 Гб в секунду.