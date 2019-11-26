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Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Нового банка развития БРИКС на 100 млрд руб.

Облигации могут быть размещены на срок до 20 лет

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Московская биржа зарегистрировала программу облигаций Нового банка развития (акционерами являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) на 100 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Газпромбанка, который выступает одним из организаторов выпуска.

Программа бессрочная. В рамках программы облигации могут быть размещены на срок до 20 лет. Бумаги планируется размещать по открытой подписке.

"После регистрации облигационной программы в юанях в Китае в январе 2019 года и регистрации программы в южноафриканских рэндах в апреле 2019 года это еще один ключевой этап в стратегии банка по предоставлению финансирования в национальных валютах в странах - учредителях банка", - прокомментировала вице-президент, финансовый директор Нового банка развития Лесли Маасдорп.

Цель размещения облигаций - финансирование проектов в России в рублях.

"Финансирование в национальных валютах является важным направлением деятельности НБР, поскольку это позволяет снизить риски заемщиков и поддержать развитие национальных рынков капитала стран БРИКС", - подчеркнул Маасдорп.

Организаторами выпуска утверждены Газпромбанк и Росбанк.

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