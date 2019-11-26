Ледокол "Арктика" планируют отправить на ходовые испытания 12 декабря

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" планируют отправить на ходовые испытания 12 декабря, сообщил журналистам в кулуарах заседания "Российское судостроение и роль ОСК в развитии отрасли" генеральный директор Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Алексей Кадилов.

"12 декабря", - сказал Кадилов, отвечая на вопрос, когда начнутся ходовые испытания "Арктики".

В настоящее время два универсальных атомных ледокола проекта 22220 -"Сибирь" и "Урал" - также строятся на Балтийском заводе. Все три судна, включая ледокол "Арктика", должны быть введены в эксплуатацию до 2022 года. На них будут работать атомные силовые установки нового поколения. Всего в рамках концепции развития атомного ледокольного флота госкорпорации "Росатом" предполагается строительство пяти серийных ледоколов проекта 22220, ввод в эксплуатацию четвертого серийного ледокола запланирован на 2024 год, пятого - на 2027 год.

Балтийский завод специализируется на строительстве надводных кораблей первого ранга, судов ледового класса с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков.