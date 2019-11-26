{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ледокол "Арктика" планируют отправить на ходовые испытания 12 декабря

Предполагается, что его введут в эксплуатацию до 2022 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" планируют отправить на ходовые испытания 12 декабря, сообщил журналистам в кулуарах заседания "Российское судостроение и роль ОСК в развитии отрасли" генеральный директор Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Алексей Кадилов.

"12 декабря", - сказал Кадилов, отвечая на вопрос, когда начнутся ходовые испытания "Арктики".

В настоящее время два универсальных атомных ледокола проекта 22220 -"Сибирь" и "Урал" - также строятся на Балтийском заводе. Все три судна, включая ледокол "Арктика", должны быть введены в эксплуатацию до 2022 года. На них будут работать атомные силовые установки нового поколения. Всего в рамках концепции развития атомного ледокольного флота госкорпорации "Росатом" предполагается строительство пяти серийных ледоколов проекта 22220, ввод в эксплуатацию четвертого серийного ледокола запланирован на 2024 год, пятого - на 2027 год.

Балтийский завод специализируется на строительстве надводных кораблей первого ранга, судов ледового класса с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков.

Теги
РоссияАрктика сегодня
Реклама на ТАСС
Замглавы МЭР заявил о необходимости навести порядок на предприятиях перед их роботизацией
Минэкономразвития, Минфин, Минкомсвязь и Минпромторг должны представить правительству предложения по оснащению робототехникой предприятий - участников нацпроекта по производительности труда до 9 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС