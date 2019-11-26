Инвестиционный форум пройдет на курорте "Белокуриха-2" 6 и 7 декабря

БАРНАУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Инвесторы, спортсмены и представители власти обсудят развитие строящегося курорта "Белокуриха-2" на первом инвестиционном форуме, который пройдет на территории курорта 6 и 7 декабря, сообщает во вторник пресс-служба правительства Алтайского края.

"Построить с нуля курорт, не пересмотрев подход к вопросам долгосрочного инвестирования - невыполнимая задача. Мы надеемся, что форум позволит обозначить и скорректировать моменты, которые препятствуют более динамичному развитию бизнеса", - цитирует пресс-служба слова главного инвестора проекта, гендиректора АО "Курорт Белокуриха" Константина Ежова.

Помимо деловой программы, участников форума ждут спортивные мероприятия. В день открытия для них запланировано катание на беговых и горных лыжах, снегоходах, прогулки по терренкурам. В последние день потенциальных инвесторов как болельщиков пригласят на соревнования на горнолыжном комплексе "Мишина гора" и биатлонный турнир на лыжно-биатлонном комплексе "Алтайские горы".

"На мой взгляд, "Белокуриха-2" содержит в себе прекрасные перспективы. Здесь есть люди, которые поставили целью своей жизни профессионально разобраться в том, как работает и функционирует во всем мире сфера туризма и санаторно-курортных услуг. Они готовы реализовывать практические проекты", - сказал губернатор региона Виктор Томенко, слова которого приводит пресс-служба.

"Белокуриха-2" находится на высоте 600-800 м над уровнем моря, строительство курорта началось в 2011 году в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма" и продолжается в настоящее время. Планируется, что в 2020-2021 гг. на территории курорта начнут строить первые санатории. Проект реализуется на средства инвесторов и государства. С 2011 года на создание курорта "Белокуриха-2" было инвестировано около 3 млрд рублей, из которых 1,7 млрд - средства федерального бюджета.