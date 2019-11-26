ФАС выступает за ужесточение ответственности за незаконный оборот табачной продукции

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает за ужесточение мер административной ответственности за незаконное производство и сбыт табачной продукции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Такое предложение на совещании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам озвучила заместитель начальника контрольно-финансового управления ФАС Наталия Исаева.

Также для борьбы с оборотом нелегальной табачной продукции ФАС предлагает гармонизацию ставок акцизов в РФ со странами - участницами ЕАЭС и принятие нормативных правовых актов, регулирующих оборот инновационной никотиносодержащей продукции.

Исаева отметила, что ФАС продолжит придерживаться принципов, заложенных в концепции по борьбе с табакокурением. "Однако отсутствие на сегодняшний день у потребителя возможности получать информацию о легальных товарах также способствует увеличению доли контрафактной продукции. Потребитель не знает, что он покупает, не может отличить легальную продукцию от нелегальной. На наш взгляд, это тоже вопрос, на который стоит обратить внимание", - приводятся в сообщении ФАС слова Исаевой.

Она также подчеркнула необходимость корректировки регулирования рынка табака и никотинсодержащей продукции. В частности, речь идет о введении комплексного регулирования отрасли. "Если мы решим этот вопрос, то ситуация на рынке значительно улучшится. Бизнесу станут понятны правила игры, а также им будет проще реализовывать свою продукцию на законных основаниях", - резюмировала Исаева.

22 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции до 2035 года и дальнейшую перспективу. Этот документ предусматривает сокращение доли курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%.