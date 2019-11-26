Замглавы МЭР заявил о необходимости навести порядок на предприятиях перед их роботизацией

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Замглавы Минэкономразвития РФ Петр Засельский считает, что прежде чем роботизировать предприятия, участвующие в нацпроекте по повышению производительности труда, необходимо навести там порядок, а также автоматизировать и цифровизировать процессы.

"Сначала нужно навести порядок, а потом заниматься роботизацией, потому что покупкой станка без наведения порядка не добьешься тех целей, к которым хочешь идти. Мы считаем, что в некоторых случаях, да, такое [роботизация] может потребоваться, но в большинстве случаев мы все-таки наводим порядок", - рассказал Засельский ТАСС в кулуарах первого Международного форума производительности.

По его словам, Минэкономразвития уже проработало инструменты по автоматизации и цифровизации и направило свои предложения для обсуждения у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова. "Потому что данные мероприятия потребуют или включения в национальный проект "Цифровая экономика", финансирование, или дополнительный бюджет в наш нацпроект (по производительности труда - прим. ТАСС)", - пояснил он.

"Сначала мы наводим порядок, потом автоматизируем, потом цифровизируем, а потом - принимаем решение о роботах. Процесс чаще всего именно в такой последовательности идет", - заключил замминистра.

До 9 декабря этого года Минэкономразвития, Минфин, Минкомсвязь и Минпромторг по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева должны представить правительству предложения по оснащению робототехникой предприятий - участников нацпроекта по производительности труда