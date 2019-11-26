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Греф считает невозможным экономический рост РФ без институциональных реформ

По словам главы Сбербанка, в стране все больше понимания того, что нужно более активно переходить к активным действиям

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Институциональные реформы в России необходимы для экономического роста страны наряду с реализацией национальных проектов. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".

"Очевидно только одно - важен и, в общем, достаточно известен набор мер, которые нужны сейчас экономике. Мне кажется, в стране все больше понимания того, что нужно более активно переходить к активным действиям, не только к реализации национальных проектов, но и к институциональных реформам, без которых экономического роста не будет", - сказал он.

В начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор обеспокоен темпами роста российской экономики, которые оказались ниже прогноза. По словам главы ЦБ, в сложившихся условиях необходимо найти драйверы развития, которые позволили бы преодолеть имеющиеся негативные тенденции.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаГреф, Герман Оскарович
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