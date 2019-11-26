Счетная палата выявила нарушения при отборе и реализации инвестпроектов в Северной Осетии

ТАСС, 27 ноября. Счетная палата России направила представление министру экономического развития Республики Северная Осетия - Алания Казбеку Томаеву по итогам проверки, выявившей нарушения при отборе и реализации в регионе инвестпроектов. Об этом сообщается в опубликованном в среду отчете ведомства.

В рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года субъектам СКФО выделяются средства на софинансирование инвестиционных проектов на возвратной основе. Инициаторы проектов могут получить не более 40% от стоимости проекта через корпорации развития регионов при условии, что самим инвестором вложено или привлечено 60% и более стоимости производства. Ежегодно на эти цели каждому из семи регионов СКФО может быть выделено до 500 млн рублей.

"Направить представление Счетной палаты Российской Федерации министру экономического развития Республики Северная Осетия - Алания", - сказано в тексте отчета.

Согласно материалам Счетной палаты, в 2017-2019 годах бюджету региона на поддержку инвестиционных проектов были выделены субсидии суммой 900 млн рублей, в том числе 500 млн рублей - в 2019 году. "В соглашении на 2019 год не установлен перечень инвестиционных проектов и график выполнения мероприятий по ним", - сказано в тексте с пояснением, что отсутствие перечня инвестиционных проектов создает риски неполного освоения федеральных средств и недостижения показателей результативности.

Отмечается также, что на уровне региона не принят нормативный правовой акт, в котором установлены правила отбора инвестиционных проектов для включения в госпрограмму "Развитие Северно-Кавказского федерального округа", в связи с чем конкурсный отбор инвестпроектов в 2017-2019 годах на уровне субъекта для последующего направления заявок в Минкавказ России не осуществлялся, "что может свидетельствовать об отсутствии объективности, прозрачности и добросовестной конкуренции в их выборе, а также о наличии коррупционных рисков".