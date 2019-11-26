Власти Дагестана планируют привлечь 3,2 млрд рублей для возрождения килечного промысла

МАХАЧКАЛА, 27 ноября. /ТАСС/. Проект по возрождению килечного промысла и переработке рыбы в Дагестане позволит создать 1,5 тыс. рабочих мест и привлечь 3,2 млрд рублей инвестиций. Об этом заявили во вторник на совещании по вопросам развития в республике отрасли по переработке рыбы, сообщается на сайте регионального кабинета министров.

"В целом реализация в республике проекта по возрождению килечного промысла и переработке рыбы позволит создать более 1500 рабочих мест, привлечь в экономику региона инвестиции в размере 3,2 млрд рублей, обеспечить производство более 50 млн условных банок рыбных консервов в год, значительно увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Дагестане для организации глубокой переработки рыбы ведется работа по подбору площадки для строительства двух крупных рыбоперерабатывающих заводов. "В рамках совещания была рассмотрена возможность строительства одного из заводов на территории Каякентского района, чья прибрежная зона отвечает всем требованиям, необходимым для размещения там перерабатывающего предприятия: это, прежде всего, прямой выход к морю, возможность оборудования причала и необходимая глубина для стоянки судов", - сообщается в тексте.

Инициатором инвестпроекта по строительству рыбоперерабатывающего завода и причальных сооружений на 15 судов в Каякентском районе выступает ООО "Дагрыбпром".

"Предполагаемая мощность завода - 20-30 млн условных банок консервированной продукции в год, а также замороженная, копченная и другая продукция. Общий объем инвестиций составит около 1,2 млрд рублей, количество рабочих мест - 500", - уточняет пресс-служба правительства.

Проект в два этапа

На совещании исполнительный директор группы компаний "Балтийский берег" Константин Петров заявил о готовности открыть в Дагестане перерабатывающее предприятие. "Совместный инвестиционный проект группы компаний "Балтийский берег" и ООО "Норд-Флот" направлен на добычу кильки, а также ее первичную и глубокую переработку. Проект будет реализовываться в 2 этапа, предполагаемая мощность - 30 тыс. тонн переработанной продукции в год, общий объем инвестиций составит около 2 млрд рублей, количество рабочих мест - около 1 тысяч", - сообщается на сайте.

В рамках первого этапа реализации достигнута договоренность о выделении площадки на территории Рыбного порта Махачкалы, где инвесторы планируют строительство в 2020 году рыбоперерабатывающего предприятия. "Здесь будет задействовано 73 человека с заработной платой 30 тыс. рублей. Компанией уже приобретено три рыболовецких судна. От Дагестана "Балтийский берег" ждет поддержки в виде подведения необходимых коммуникаций", - отметила пресс-служба.

На втором этапе реализации проекта планируется открытие консервного завода мощностью в 50 млн банок в год. "Если объем добычи рыбы, установленный промысловой разведкой, подтвердится, то в дальнейшем возможно в республике и открытие завода по производству рыбьего жира и муки. Нам нужна лишь территория с прямым выходом в море", - цитирует пресс-служба Петрова.

По данным Минприроды Дагестана, вылов кильки в республике в 2020 году планируют вести 20 рыболовецких судов. Промышленный вылов кильки в Дагестане не велся в последние 20 лет из-за истощения запасов.