В Японии с 2021 года обяжут автоконцерны устанавливать системы автоматического торможения

ТОКИО, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии планирует с ноября 2021 года обязать японские компании устанавливать системы автоматического торможения на все новые модели, выпущенные после указанной даты. Об этом в среду сообщила газета Asahi.

Требования к автоконцернам будут приведены в соответствие с международными правилами, которые, как ожидается, примут в январе следующего года. Если автомобили, дебютировавшие на рынке до ноября 2021 года, продолжат продаваться и после этого, то в отношении них новые стандарты начнут действовать с конца 2025 года. Это даст компаниям время на то, чтобы внести необходимые изменения в производственный процесс. Что касается импортируемых в Японию автомобилей иностранного производства, то для них эти требования пока не утверждены.

Согласно проектной документации, подготовленной Министерством государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, устанавливаемые системы автоматического торможения должны будут отвечать трем основным стандартам. Речь идет о предотвращении столкновения с остановившимся впереди транспортным средством на скорости до 40 км/ч, либо автоматическом снижении скорости с 60 до 20 км/ч, если впереди идущий автомобиль резко затормозил, но продолжил движение. Третье требование заключается в необходимости остановиться при скорости 30 км/ч перед внезапно появившимся на дороге пешеходом.

Новые правила в первую очередь направлены на сокращение числа ДТП с участием пожилых людей, которые в силу возраста не всегда быстро реагируют на изменения дорожной ситуации. Тем не менее такая политика государства, скорее всего, приведет к подорожанию автомобилей из-за дороговизны систем автоматического торможения. Сейчас их обычно устанавливают на премиальные модели и автомобили бизнес-класса.

В прошлом году в результате ДТП на дорогах Японии погибли 3,5 тыс. человек, что стало рекордно низким показателем с момента ведения подобной статистики в 1948 году. Несмотря на явное улучшение этих данных, полицию Японии беспокоит другая проблема: более половины виновников ДТП - пожилые люди в возрасте старше 65 лет.