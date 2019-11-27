Авиарегулятор США отстранил Boeing от выдачи сертификатов летной годности лайнерам 737 MAX

ТАСС, 27 ноября. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США заявило, что оно будет единственным органом, который будет выдавать сертификаты летной годности на лайнеры Boeing 737 MAX, эксплуатация которых была приостановлена после двух авиакатастроф. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо, направленное регулятором в авиастроительную корпорацию.

"Общественные интересы и интересы безопасности авиационной коммерческой деятельности требуют, чтобы ФАУ сохранила полномочия выдавать сертификаты летной годности на все самолеты серии 737 MAX", - цитирует агентство отрывок письма. Поясняется, что раньше решение о выдаче сертификатов принималось совместно ФАУ и компанией Boeing. Регулятор намерен восстановить полномочия авиаконцерна по выдаче сертификатов, когда будет уверен, что он обладает "полностью функциональной системой контроля качества", соответствующей стандартам ФАУ.

Регулятор также указал, что еще не завершил проверку изменений в конструкции лайнеров данного типа, а также нововведений в программе обучения пилотов.

11 ноября Boeing заявила, что ожидает возобновления коммерческих полетов авиалайнеров Boeing 737 MAX в январе 2020 года, их поставки авиакомпаниям могут начаться уже в декабре этого года.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.