Камчатские депутаты приняли бездефицитный бюджет на 2020 год

ТАСС, 27 ноября. Законодательное собрание Камчатского края приняло в трех чтения бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе краевого парламента, объем доходов и расходов в документе равен 76,9 млрд рублей с нулевым дефицитом.

Согласно последним поправкам в закон о бюджете региона 2019 года, доходы Камчатки в текущем году составляют 80,8 млрд рублей, расходы - 84,7 млрд рублей.

"На старте доходы и расходы краевого бюджета на следующий год с учетом поправок, поступивших сразу ко второму чтению, составили почти 76,9 млрд рублей. Бюджет принят бездефицитный", - сообщили в пресс-службе.

По словам спикера Валерия Раенко, начальные цифры доходов традиционно к концу года существенно увеличиваются, депутаты получают возможность дополнительно профинансировать некоторые направления. По его словам, бюджет 2020 года имеет социальную направленность: социальные гарантии сохранены в полном объеме, предусмотрена индексация на уровень инфляции всех публичных нормативных обязательств. С 1 октября 2020 года на 3,8% будет проиндексирована зарплата работникам краевых и муниципальных учреждений бюджетной сферы.

"В 2020 году мы продолжаем серьезное строительство в крае. Предусмотрены средства на 6 детских садов в различных муниципалитетах. Запланированы средства на возведение регионального спортивно-тренировочного центра по зимним видам спорта у подножия вулкана Авачинский, ФОК "Водник", стадиона "Спартак", театра кукол, жилых домов. Более 200 млн рублей предусмотрены на приобретение жилья медицинским работникам, что позволит частично снять острую кадровую проблему нехватки специалистов в здравоохранении", - цитирует Раенко пресс-служба.