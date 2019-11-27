ЕАО ожидает увеличения объема инвестиций на 15-20% в ближайшие два года

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Показатели по объему инвестиций в Еврейской автономной области увеличатся за да года на 15-20% за счет завершения строительства моста через Амур в Китай, проектов в сфере горной добычи и сельского хозяйства. Об этом сообщил глава ЕАО Александр Левинталь, выступая на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Дальневосточном федеральном округе в Якутске.

Совет посвящен вопросам привлечения инвестиций на Дальний Восток, создания социальной инфраструктуры в центрах экономического роста, реализации программ льготного ипотечного кредитования.

"Сейчас принимается ряд шагов, чтобы показатель [по объему инвестиций] был соответствующим, поэтому в ближайшие несколько лет, то есть в ближайший год и на следующий год, у нас показатели минимум должны увеличиться на 15-20%. Это за счет реализации инфраструктурных проектов, за счет горнодобывающего сектора и агропромышленного комплекса", - сказал Левинталь.

В ЕАО строится мост из Нижнеленинского в Тунцзян (Китай) через Амур. Это будет первый железнодорожный мост между странами. Его длина - 2209 м, 309 из них приходится на российскую сторону. Китай завершил строительство своей части. Сдать мост планируется в 2020 году.

На территории области добывается железная руда, графит, брусит, выращивается соя.