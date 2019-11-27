Бизнес хочет изменить регламент ЕАЭС для защиты от новых махинаций на алкогольном рынке

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предлагает Росалкогольрегулированию (РАР) изменить технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности алкогольной продукции" для ограничения использования ароматизаторов в натуральных напитках брожения, дающих под их видом выпускать коктейли с добавлением спирта. Об этом сообщают в среду "Ведомости" со ссылкой на письмо "Опоры России" и члена президиума организации Алексея Небольсина.

Технический регламент вступает в силу с 9 января 2021 года, он заменит требования к алкоголю и его производству, хранению и транспортировке в странах членах ЕАЭС, включая Россию. "Опора России" предупреждает, что со вступлением в силу регламента на рынок попадет больше слабоалкогольных напитков с использованием ароматизаторов, появится больше возможностей для махинаций. В частности, появится понятие "ароматизированный сидр", позволяющее выпускать под видом сидра коктейли с добавлением спирта.

По мнению представителей "Опоры России", недобросовестные производители будут пользоваться открывшейся возможностью добавлять ароматизаторы в натуральные напитки ради экономии денег, так как стоимость акциз на сидр ниже, чем на коктейли (21 рубль за 1 л против 29 рублей за 1 л соответственно).