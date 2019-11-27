{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минвостокразвития сформировало единую инвестиционную стратегию Дальнего Востока

Как пояснил первый замминистра, в частности, были определены отрасли, приоритетные для развития в округе, сформирован портфель проектов по ним

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с регионами сформировало единую инвестиционную стратегию Дальневосточного федерального округа, определив приоритеты развития как ДФО в целом, так и отдельных субъектов. Об этом сообщил первый замглавы ведомства Сергей Тырцев на совете округа, который проходит в среду в Якутске.

"Мы провели работу по формированию единого инвестиционного пространства с губернаторами [регионов Дальнего Востока]", - сказал он.

Первый замминистра пояснил, что, в частности, были определены отрасли, приоритетные для развития в округе, сформирован портфель проектов по ним. Обновлены стратегии развития регионов Дальнего Востока, а для Забайкалья и Бурятии - субъектов, которые вошли в состав округа только год назад, - такие стратегии были разработаны.

Кроме того, создана система сопровождения проектов, которая объединяет инвесторов и представителей профильных ведомств, институтов развития. Система отображает всю информацию по инвестпроекту, в том числе позволяет отслеживать его рассмотрение тем или иным органов. "Рассчитываем, что это поможет нам дальше развивать взаимодействие", - сказал Тырцев.

В июле о планах разработать единую инвестиционную стратегию для ДФО заявляло подведомственное министерству Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ). На тот момент были утверждены 9 из 11 региональных инвестиционных стратегий, АПИ планировало актуализировать их. Предполагалось, что региональные стратегии должны не только учитывать специфику каждой территории, но и усиливать межрегиональные связи, формировать общее инвестиционное пространство, понятное и удобное для инвесторов.

Теги
РоссияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Опрос: каждый пятый россиянин интересуется "Черной пятницей"
Самыми привлекательными категориями товаров для покупок в этот день респонденты назвали электронику, бытовую технику, одежду и обувь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС