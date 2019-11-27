Минвостокразвития сформировало единую инвестиционную стратегию Дальнего Востока

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с регионами сформировало единую инвестиционную стратегию Дальневосточного федерального округа, определив приоритеты развития как ДФО в целом, так и отдельных субъектов. Об этом сообщил первый замглавы ведомства Сергей Тырцев на совете округа, который проходит в среду в Якутске.

"Мы провели работу по формированию единого инвестиционного пространства с губернаторами [регионов Дальнего Востока]", - сказал он.

Первый замминистра пояснил, что, в частности, были определены отрасли, приоритетные для развития в округе, сформирован портфель проектов по ним. Обновлены стратегии развития регионов Дальнего Востока, а для Забайкалья и Бурятии - субъектов, которые вошли в состав округа только год назад, - такие стратегии были разработаны.

Кроме того, создана система сопровождения проектов, которая объединяет инвесторов и представителей профильных ведомств, институтов развития. Система отображает всю информацию по инвестпроекту, в том числе позволяет отслеживать его рассмотрение тем или иным органов. "Рассчитываем, что это поможет нам дальше развивать взаимодействие", - сказал Тырцев.

В июле о планах разработать единую инвестиционную стратегию для ДФО заявляло подведомственное министерству Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ). На тот момент были утверждены 9 из 11 региональных инвестиционных стратегий, АПИ планировало актуализировать их. Предполагалось, что региональные стратегии должны не только учитывать специфику каждой территории, но и усиливать межрегиональные связи, формировать общее инвестиционное пространство, понятное и удобное для инвесторов.