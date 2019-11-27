Экспорт товаров из Гонконга в октябре упал на 9,2%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 ноября. /ТАСС/. Торговая война между США и Китаем продолжает вести к ухудшению внешнеторговых показателей Гонконга. В октябре экспорт товаров из этого специального административного района КНР сократился на 9,2% в годовом исчислении - до $44,52 млрд, сообщила в среду газета The Standard со ссылкой на данные официальной статистики.

Гонконгский экспорт падает уже на протяжении 12 месяцев подряд. В августе его снижение составило 6,3%, в сентябре - 7,3%.

"В ближайшей перспективе этот показатель, по всей видимости, будет оставаться слабым, поскольку умеренный глобальный экономический рост и неопределенности, связанные с торговой политикой США, продолжат снижать внешний спрос", - прокомментировал ситуацию представитель правительства Гонконга.

Что касается импорта, в октябре он сократился на 11,5% в годовом выражении и составил $48,43 млрд. Таким образом, сохраняется отрицательное сальдо торгового баланса.