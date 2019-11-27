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Интервью Виктора Христенко. Видеотрансляция завершена

Беседа проходит в агентстве ТАСС
Президент Делового совета Евразийского экономического союза Виктор Христенко Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Делового совета Евразийского экономического союза Виктор Христенко
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Делового совета Евразийского экономического союза Виктор Христенко отвечает на вопросы журналиста ТАСС. В студии информационного агентства он рассказывает о том, насколько значимым было решение об экономической интеграции России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, как это повлияло на их развитие, как шла работа над снятием барьеров между странами.

27 ноября 2009 года на встрече в Минске президенты России, Белоруссии и Казахстана приняли решение о переходе к новой форме экономической интеграции - Единому экономическому пространству. Пакет документов по созданию ЕЭП был подписан в ноябре-декабре 2010 года и ратифицирован всеми тремя государствами. С января 2012 года Единое экономическое пространство начало функционировать, позже ЕЭП преобразовалось в Евразийский экономический союз, в который помимо Казахстана, Белоруссии и России вошли Армения и Киргизия.

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