Объем инвестиций в Москве за девять месяцев увеличился на 11%

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал в столице за три квартала 2019 года составил 1,6 триллионов рублей, что на 10,6% больше по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Одним из драйверов инвестиционной активности является масштабная программа развития города. Объем Адресной инвестиционной программы Москвы на 2020-2022 годы составляет более 2 трлн рублей. Эти средства будут направлены на реализацию приоритетных проектов благоустройства города, на развитие транспортной и социальной сфер, а также других значимых инициатив", - сказал порталу заммэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кроме того, на 2,3 п. п. увеличилась доля внебюджетных инвестиций и составила 75,1%. Также выросла доля собственных средств в структуре финансирования инвестиций с 57,7% до 59,7%.

Рост объема инвестиций в основной капитал в Москве обусловлен мерами поддержки московского правительства бизнесу. Активно инвестирующие компании со статусом технопарка, промышленного комплекса, якорного резидента технопарка могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17-25%. Такой же механизм действует для новых инвестиционных проектов. В настоящее время 105 московских предприятий имеют право на различные льготы, среди которых 49 промкомплексов, 36 технопарков, 10 якорных резидентов, 9 инвестиционных приоритетных проектов, 1 производитель автотранспортных средств.