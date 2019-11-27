{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Объем инвестиций в Москве за девять месяцев увеличился на 11%

Одним из драйверов инвестиционной активности является масштабная программа развития города

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал в столице за три квартала 2019 года составил 1,6 триллионов рублей, что на 10,6% больше по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Одним из драйверов инвестиционной активности является масштабная программа развития города. Объем Адресной инвестиционной программы Москвы на 2020-2022 годы составляет более 2 трлн рублей. Эти средства будут направлены на реализацию приоритетных проектов благоустройства города, на развитие транспортной и социальной сфер, а также других значимых инициатив", - сказал порталу заммэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кроме того, на 2,3 п. п. увеличилась доля внебюджетных инвестиций и составила 75,1%. Также выросла доля собственных средств в структуре финансирования инвестиций с 57,7% до 59,7%.

Рост объема инвестиций в основной капитал в Москве обусловлен мерами поддержки московского правительства бизнесу. Активно инвестирующие компании со статусом технопарка, промышленного комплекса, якорного резидента технопарка могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17-25%. Такой же механизм действует для новых инвестиционных проектов. В настоящее время 105 московских предприятий имеют право на различные льготы, среди которых 49 промкомплексов, 36 технопарков, 10 якорных резидентов, 9 инвестиционных приоритетных проектов, 1 производитель автотранспортных средств.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Как высокотехнологичные компании из России зарабатывают на экспорте
Компании-победители премии "Экспортер года" в сфере высоких технологий: производитель ядерного топлива "ТВЭЛ" (категория "Крупный бизнес") и создатели сервисных роботов Promobot (категория "Малый бизнес») рассказали, от чего зависит успех на зарубежных рынках и какие технологии позволяют захватить лидерство в конкурентной среде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС