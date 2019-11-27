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Власти Приморья намерены внедрить систему цифрового мониторинга ЖКХ в 2020 году

Служба начнет работать в городе Фокино

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Приморского края намерены в 2020 году завершить внедрение в работу в Приморье электронной системы мониторинга жилищно-коммунальных услуг в отдельном городе. Об этом на дальневосточном форуме "Умный город - комфортная среда для жизни" в Якутске заявила в среду врио вице-губернатора Приморского края Елена Пархоменко.

"У нас сейчас разрабатывается и уже внедряется цифровая диспетчерская ЖКХ. Я уверена, что в следующем году мы сможем пригласить наших коллег-дальневосточников и показать, как это работает на примере одного города. Это будет не только мониторинг объемов, качества, параметров услуг, тепла, воды, но это будет еще и мобильное приложение для граждан, которым можно будет и оплачивать услуги, и видеть объем этих услуг. Для нас, для власти, это тоже очень хорошо, потому что у нас нормативное потребление зачастую отличается от фактического", - сказал Пархоменко.

По информации пресс-службы администрации Приморского края, первым городом, где служба начнет работу, будет Фокино. Суть проекта заключается в том, что специальное оборудование отслеживает параметры поставляемых коммунальных услуг в многоквартирных домов и передает информацию в единый центр, а на основе этих данных начисляется оплата за коммунальные платежи.

Дальневосточный форум "Умный город" проходит в Якутске 27-28 ноября. В нем принимают участие представители органов власти, общественных организаций, научного сообщества России и регионов Дальнего Востока, которые обсуждают реализацию проекта "Умный город" в округе.

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РоссияПриморский край
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