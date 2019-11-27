Медведев назначил Александра Пошивая врио главы Росморречфлота

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Александра Пошивая временно исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота). Документ опубликован в среду на сайте правительства.

"Возложить временно исполнение обязанностей руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта на заместителя руководителя этого агентства Пошивая Александра Ивановича", - говорится в распоряжении.

Пошивай занимал должность заместителя руководителя Росморречфлота с 2012 года. В агентстве он курировал вопросы управления безопасности судоходства, координировал деятельность структурных подразделений Росморречфлота, администраций морских портов, ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота", ФГУП "Морсвязьспутник", ФГУП "Гидрографическое предприятие", ФГКУ "Администрация Северного морского пути", ФГБУ "Спасательно-координационный центр Росморречфлота".

Согласно другому распоряжению, Юрий Цветков покинул должность руководителя агентства, но переназначен заместителем министра транспорта. Он занимал должность замглавы Минтранса - руководителя Росморречфлота с лета 2018 года, до этого Цветков с 2012 года был президентом судоходной компании "Новошип".

Ранее кабмин разделил посты заместителя министра транспорта, курирующего морской и речной транспорт, и руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.